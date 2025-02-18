週一（17日）加權指數上漲352.72點，收2萬3505.33點。（資料照）



1.台股週一（17日）指數開盤漲105.56點，以2萬3258.17點開出，在高價股領電子股反攻，傳產與金融亦同步走揚下，指數開高走高，隨著台積電（2330）買盤進場點火，股價一路走高，盤中漲25元，觸及1085元，指數也跟著飆高，終場上漲352.72點，收2萬3505.33點。

2.傳川普盼望烏俄戰爭在4月20日前停火，長榮航空總經理孫嘉明說，若烏俄停火，在載客人數增加、油料成本降低，且有助於節能減碳，航空股是有戰爭結束的和平紅利。

請繼續往下閱讀...

3.連接器廠鴻名（3021）昨天晚間召開重大訊息說明會，指公司2024年12月11日發現1名員工涉及偽造文書、盜賣存貨等不法行為。鴻名初步估計，此事造成公司淨利累計減少約新台幣8218.7萬元，對照公司去年第3季合併報表，總資產影響比例小於3%，並未影響公司財務運作。鴻名為此預計重編去年第3季合併財報。

4.新藥公司藥華藥（6446）17日晚間召開重訊記者會，說明接獲與歐洲通路商AOP公司部分仲裁初步判斷，國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金，各約20.9萬歐元、135.39萬歐元，共156.29萬歐元（約新台幣5358.19萬元），並需加上利息。藥華藥指出，目前僅收到部分仲裁判斷，關於此案後續事宜，待詳讀完仲裁判斷內容後，將進一步與律師和會計師討論後續處理方式。

5.台積電（2330）週一表示，在亞利桑那州的投資計劃正在按計劃進行。台積電在聲明中表示，不對市場猜測發表評論，但在亞利桑那州的投資進展順利。台積電將在亞利桑那州投資超過650億美元建造三座先進的晶圓廠。第一座工廠已採用4奈米製程開始生產，第二座工廠將於2028年採用更為複雜的3奈米、2奈米和A16製程進行量產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法