AI競賽升級成國家鬥爭 南韓矢言今年搶下1萬個GPU

輝達的生成式AI與加速運算客戶的需求激增，其GPU全球市占率達80%。韓國政府宣佈今年將取得1萬個GPU。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，南韓政府17日宣佈，計畫今年取得1萬個高性能圖形處理器（GPU），以期跟上全球人工智慧（AI）競賽升級的步伐。

南韓代理總統崔相穆聲明說，「隨著爭奪AI產業主導地位的競爭加劇，競爭的格局正從企業間的對抗轉變為國家創新生態系統之間的全面鬥爭」。他說，政府將透過公私合作，取得1萬個GPU，以盡早推出國家AI服務中心的服務。

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上月美國政府宣佈新法規，以規範用於最先進AI應用程式的美國AI晶片與技術的流向。相關規則限制GPU的出口。AI模型所需的GPU數量取決於GPU的先進程度、用於訓練模型的資料量、模型本身規模及模型訓練的時間。

該規則將全球區分為3等級，南韓是18個基本上不受管制的國家之一，其他120國將面臨限制，中國、伊朗與俄羅斯則完全禁止。

南韓官員說，目前政府尚未決定將採購何種GPU產品，不過將依據預算、GPU類型以及參與的民營企業等細節，於今年9月前做出決定。

美國晶片設計公司輝達的生成式AI 與加速運算客戶的需求激增，其GPU全球市占率達80%，遙遙領先對手英特爾與超微。

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