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LTN經濟通》中國送木馬 立在高雄港？

2025/02/18 07:05

高雄港在2018年被爆出有中資介入的疑慮，引發各界關注。（資料照）高雄港在2018年被爆出有中資介入的疑慮，引發各界關注。（資料照）

中遠洋集團 擁高雄港65、66號碼頭經營權

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高雄港在2018年被爆出有中資介入的疑慮，在當時引發國內，以及外媒多方的關注，經濟部之後證實有中資背景，並表明，2024年9月底契約期滿後將不再續約，不過，約滿後又再度被揭露，似乎是「左手轉右手」，無法擺脫中資疑慮。

高雄港第2貨櫃中心65、66號碼頭自2009年10月起由港資東方海外貨櫃航運公司簽約承租，期限至2024年9月底止，船務代理公司則是台灣東方海外股份有限公司。

到了2018年，由中國國務院出資成立、作為中共一帶一路計劃主力的中國遠洋集團（COSCO），收購了東方海外75％的股權，自此，東方海外的子公司東方海外貨櫃航運、孫公司台灣東方海外都染上中資。

高雄港第2貨櫃中心65、66號碼頭自2009年由港資「東方海外」旗下的「東方海外貨櫃航運」、「台灣東方海外」分別經營代理，這2家公司2018年皆變為中資。（資料照）高雄港第2貨櫃中心65、66號碼頭自2009年由港資「東方海外」旗下的「東方海外貨櫃航運」、「台灣東方海外」分別經營代理，這2家公司2018年皆變為中資。（資料照）

中資乾坤挪移 交通部束手無策？

早在2018年高雄港就被爆出有中資疑慮，在各國智庫關切這項議題後，交通部到了2021年承認此事，並稱，將在2024年9月合約期滿後，不再續約。然而，立委黃國昌卻在去年10月發現，港務公司還是續約。

臺灣港務高雄分公司港務長張展榮接受媒體訪問時表示，由於中遠集團收購了東方海外75％的股份，東方海外貨櫃航運公司租約於2024年9月到期後，港務公司決定不再續約，改與僑外資的「台灣東方海外公司」簽約。

高雄港第2貨櫃中心65、66號碼頭2009年由港資「東方海外」旗下的「東方海外貨櫃航運」、「台灣東方海外」分別經營代理，這2家公司2018年全都變成中資，隨後分割為中資經營、僑外資代理。2024年9月，轉由僑外資的「台灣東方海外」包辦經營與代理，但仍無法擺脫中資疑慮。

中資滲透似乎已成為北京的一貫手法，前高雄市議員林于凱指出，中國會先以僑外資公司租賃附近不動產設施，在用交易方式讓股權落在中共國企手中，進而控制一個國家重要的交通節點、關鍵基礎設施，在東南亞也透過「一帶一路」以類似的手法滲透。

持有高明貨櫃30％股權的香港政龍投資，實際上由中遠集團、中國海運和招商國際組成的中資集團合資成立。（彭博資料照）持有高明貨櫃30％股權的香港政龍投資，實際上由中遠集團、中國海運和招商國際組成的中資集團合資成立。（彭博資料照）

高明碼頭 中資擁50年特許經營權

高雄港第6貨櫃中心也同樣面臨中資爭議，高明貨櫃碼頭公司成立於2007年，當時由陽明海運出資設立，並取得高雄港第6貨櫃中心50年的特許經營權。

2012年至2013年間高明貨櫃增資釋股，由美國Ports America集團、日本郵船公司（NYK）及其子公司Nippon Container、香港政龍投資等3家外資認購股權，分別取得10％、12.5％及30％股權，陽明海運隨後在2013年公告「喪失對高明碼頭的控制權」。

然而，持有高明貨櫃30％股權的香港政龍投資，實際上由中遠集團、中國海運和招商國際組成的中資集團合資成立，掌握3席法人董事，等於中資間接持股高雄第6貨櫃中心。黃國昌直言，香港政龍投資受到中共國務院轄下的中國遠洋集團實質控制，如同由台灣政府與中共政府分別透過白手套共同投資經營。

高明貨櫃碼頭使用上海振華生產的橋式起重機，其他與港口有關的貨車貨櫃追蹤和中央監視系統等資料，也可能面臨傳回中國的風險。（彭博資料照）高明貨櫃碼頭使用上海振華生產的橋式起重機，其他與港口有關的貨車貨櫃追蹤和中央監視系統等資料，也可能面臨傳回中國的風險。（彭博資料照）

 美日批評 台灣政府默許中企入駐高雄港

2018年日經亞洲評論就曾報導，台灣默許中國國企接管港口區。當年中遠要收購東方海外，牽涉到美國和台灣的港口資產。美方要求東方海外將加州長堤港（Long Beach port）信託，並在1年內出售給無關的第3方，才同意此併購案。

幾天後中遠宣布併購東方海外，卻沒提到高雄港。不需要特別公布也知道，東方海外很明顯保留了對高雄港的控制權，時任的蔡英文政府默許中資接手港口業務的做法，也令外媒很意外。

近年來，中企滲透台灣港口建設，若是中共犯台，這些企業將可以即時為北京提供重要的情報。美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）在2021年撰文指出，過去20年，中共在台灣主要港口建立辦公室，投資台灣港口建設，甚至接觸部分的港口基建，例如高明貨櫃。

易思安也在報告中提到，高明貨櫃碼頭使用上海振華（ZPMC）生產的橋式起重機，上海振華是中國交通建設集團（CCCC）子公司，同樣是中國國企，且與解放軍有密切關係，2020年8月才遭美方列入黑名單，其他如台北港也使用該公司的起重機。易思安也警告，與港口有關的貨車貨櫃追蹤和中央監視系統等數據，也可能被傳回中國，使中共可以即時掌握台灣港口的情報。

易思安表示，滲透台灣港口的中國營運商，可以為入侵計劃提供情報，並強調，即使是民營企業也不能掉以輕心，因為中國已通過《國家情報法》，強迫民營企業支持軍事情報。易思安補充，沒有任何一家中國企業是「真正獨立」的法人實體，能夠對共產黨及軍方說不。

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