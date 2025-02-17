立委凍結預算41.47億元 國土署：將嚴重衝擊社宅興建、租金補貼

藍白立委聯手凍結114年度「國土管理業務」中的41.47億元，內政部國土管理署表示，相當於直接衝擊租屋、購屋以及屋主等眾多類型民眾的權益。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕針對114年度「國土管理業務」預算414.67億元中的41.47億元遭藍白立委聯手凍結，內政部國土管理署表示，該預算主要是推動300億中央擴大租金補貼、社宅興建、包租代管以及各項住宅貸款利息補貼，主要是減輕民眾居住負擔。

國土署指出，目前租金補貼照顧對象已逾60萬戶租屋家庭，包括年輕人、新婚家庭、育兒與弱勢家庭等，而為鼓勵屋主參與包租代管政策，提供修繕補助，再加上針對購屋民眾提供購置住宅貸款利息補貼以及四千億元優惠購屋利息補貼等，這些減輕民眾居住負擔的經費都來自國土管理業務預算，因此，凍結部分預算相當於直接衝擊租屋、購屋以及屋主等眾多類型民眾的權益。

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而遭凍結的預算若無法動支，將進一步嚴重影響社會住宅興辦進度、租金補貼範圍與金額及相關居住政策推動，因此，國土署希望立院支持相關預算倂解凍，正面回應民眾對於居住政策的期待。

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