愛情詐騙竄升為「APP詐騙」之冠 交友APP詐騙攀升

銀行示警，交友APP詐騙攀升。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕詐騙手法不斷翻新，銀行業者統計至去年底的詐騙通報案件，發現愛情詐騙已竄升至「APP詐騙」之冠，高達87%的APP詐騙來自交友軟體，提醒民眾真愛難尋，不可隨意聽信網友建議下載不明APP，以免落入詐騙集團陷阱。

2023年即為猖獗的行動支付綁定盜刷案件，在銀行陸續鎖定3大國際行動支付僅限綁定持卡人登錄手機門號後，此類型的盜刷案件幾已絕跡，但詐騙手法持續翻新，各類新型態的APP詐騙持續與發卡行鬥智。

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根據兆豐銀行統計至去（113）年底接獲持卡人通報的信用卡3D詐騙案件，「手機應用程式」類別中，高達87%都是交友軟體詐騙，過往居冠的遊戲軟體詐騙已退居第2、僅占13%。

兆豐銀分析，因現代人生活忙碌，不少民眾透過手機交友軟體尋找真愛，導致詐騙集團利用此管道找尋目標，利用連視訊都難以出現破綻的AI變臉技術進行詐騙，造成「假交友、真詐財」，只能提醒持卡人提高警覺，勿隨意聽信網友建議下載不明APP，進而落入詐騙集團陷阱。

聯邦銀行則提醒，排除了手機綁卡的詐騙管道後，目前信用卡盜刷，仍以謊稱中獎、罰單未繳、帳戶被盜等「不當平台連結詐騙」為主要手法。詐團以假網頁引導民眾前去繳費、繳罰單、恢復帳號，輸入卡後、驗證碼後就遭大額盜刷，呼籲民眾輸入信用卡資料前，務必確認網頁的真實性。

除了APP、假網頁等詐騙外，「老人家」仍是詐團最愛，兆豐銀指出，近期最新詐騙手法是詐團假冒銀行人員或是假檢警，趁白天上班時間，專打電話找獨自在家的中高齡者下手，謊騙該民眾證件被冒用，已涉及刑事案件，須提供信用卡或金融卡資料以配合調查，有些歹徒為取信被害者，甚至身穿警察制服視訊，建議民眾可提醒家中長輩，多留意此類的新型詐騙手法。

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