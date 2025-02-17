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美中AI競爭「遊戲開始」！科技大佬：DeepSeek不會對OpenAI造成威脅

2025/02/17 15:44

科技大佬表示，DeepSeek加劇美中AI競爭，但未對OpenAI造成威脅（路透）科技大佬表示，DeepSeek加劇美中AI競爭，但未對OpenAI造成威脅（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek横空出世，加劇美中人工智慧競爭，不過，科技大佬們一致認為，DeepSeek的新模式「對於表明遊戲已經開始具有重要意義」，但對於資金充足的美國AI，不相信DeepSeek會對OpenAI和Anthropic等人工智慧實驗室的業務構成任何重大風險。

CNBC報導，週一在法國人工智慧行動高峰會上，科技界的高層向CNBC表示，DeepSeek的出現表明，在人工智慧領域，中國不容小覷。

科技界大佬們普遍認為，雖然DeepSeek的突破表明中國在全球人工智慧競賽中的領先地位，比之前認為的要高，但它對OpenAI構成的威脅目前仍然有限。

LinkedIn聯合創始人兼風險投資公司Greylock Partners合夥人霍夫曼（Reid Hoffman）週一表示，DeepSeek的新模式「對於表明遊戲已經開始具有重要意義」。

不過 ，霍夫曼指出，市場對DeepSeek的大部分擔憂實際上都是沒有根據的，它仍然需要大型模型，它是從大型模型中提煉出來的。

他補充說明，「我認為每個人都應該接受的簡短回答是：遊戲開始，但大型模型仍然很重要」充道。

另AI視訊平台Synthesia執行長Victor Riparbelli則表示，儘管DeepSeek 挑戰了“強力擴展是構建越來越好的模型的唯一方法的範式”，但公司會突然轉移大量AI工作負載的想法是錯誤的。

當你看看這些技術的用戶和所有的工作流程時，我想當我們回顧3個月後的時候，我認為，只有其中的0.01%將從OpenAI和Anthropic轉移到Deepseek。

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