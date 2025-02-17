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中國管制、鎢酸鈉報價大漲 聯友：2月報價已漲1成

2025/02/17 14:56

中國管制、鎢酸鈉報價大漲，聯友金屬總經理吳永中指出2月報價已上漲1成。（資料照）中國管制、鎢酸鈉報價大漲，聯友金屬總經理吳永中指出2月報價已上漲1成。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到中國宣布鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品及技術實施出口管制，鎢酸鈉報價大漲，興櫃綠能環保股聯友金屬（7610）總經理吳永中指出，2月鎢酸鈉報價較1月上漲1成，3月還有機會再漲，至於鎢酸鈉去年佔聯友金屬整體營收為2成，今年持續向上，未來有機會可達5成；他也表示，目前聯友雖然還在興櫃，但今年第二季底將申請掛牌。

為反制美國調漲關稅，2月4日中國商務部和海關總署聯合發布關於鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制，並於2月10起生效；由於中國的鎢產量佔到全球鎢產量的80%以上，加上鎢金屬是國防航太及基本工業的金屬原料之一，中國出口管制措施讓國際大廠感到震驚，開始積極尋找中國以外的鎢金屬來源。

吳永中證實，中國管制消息一出，鎢酸鈉報價大漲，由於回收製造的原料成本波動有限，預期對聯友毛利率貢獻顯著；他也指出，聯友金屬是國內唯一一家以回收鎢金屬冶煉生產製造鎢酸鈉的公司，出口量排名全球前五大，目前銷售地區包含美國、歐洲、以色列、越南及日本等國家，主要終端客戶包括台積電（2330）、蘋果、特斯拉等世界級電子及汽車龍頭廠商。

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