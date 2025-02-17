德國經濟衰退5大原因 工業巨人遭內外交逼

德國五年來經濟未實現顯著成長，這對於歐洲最大的經濟體來說，是一個驚人的現象。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昔日工業巨人德國五年來經濟未實現顯著成長，這對於歐洲最大的經濟體來說，是一個驚人的現象。美聯社報導指出，德國經濟持續衰退的五個原因，分別是來自俄羅斯的能源衝擊、中國從客戶到競爭對手、德國投資減少、缺乏熟練工人，以及官僚主義。

首先是遭受能源衝擊。俄羅斯入侵烏克蘭後，莫斯科決定切斷對德國的天然氣供應，這對德國造成沉重打擊。多年來，德國的商業模式是以廉價能源為動力生產工業品以供出口。

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當俄羅斯切斷供應，德國的天然氣和天然氣發電價格飆升，這兩者都是鋼鐵、化肥、化學品和玻璃等能源密集產業的主要成本。德國不得不轉向使用液化天然氣。這種天然氣需要經過過冷處理，並透過船舶從卡達和美國進口，但其成本高於管道天然氣。

此外，再生能源的發展速度還不夠快，無法填補能源供應的空白期。住宅屋主和地區民眾對渦輪機的抵制減緩風能的成長。而用於運輸氫氣作為鋼爐替代燃料的基礎設施，大部分仍處於規劃階段。

第二是面臨中國競爭對手的壓力。多年來，德國因中國加入全球經濟而受益，其他已開發國家的就業機會卻流向中國。德國公司發現工業機械、化學品和車輛的龐大新市場。在2010年代初期和中期，賓士、福斯和BMW在中國市場上獲得豐厚的利潤。

德國是歐盟經濟體中最以汽車為中心的國家，受中國出口導向產業政策的損害最大。2020年，中國並非汽車淨出口國；到2024年，每年出口量將達到500萬輛。同期，德國淨出口汽車下降了一半，至120萬輛。中國工廠每年的產能估計為5000萬輛汽車，約佔全球需求的一半。

中國太陽能板因為有國家補貼，徹底打敗德國製造商。 2010年中國面板製造商依賴進口德國設備；如今，全球太陽能板生產依賴卻來自中國的設備。中國政府已加大力度促進和補貼出口製造業，生產的鋼鐵、機械、太陽能電池板、電動車和電動車電池，現在在出口市場上與德國產品競爭。

第三是德國國內節省投資。德國在繁榮時期變得自滿，推遲對鐵路和高速互聯網等長期項目的投資。政府平衡預算，有時還透過蓬勃發展的經濟獲得稅收收入而出現盈餘。然而，在2009年的憲法修正案透過限制赤字支出給政府施加束縛，是否放鬆所謂的「債務煞車」將成為德國今年2月23日大選後成立的新政府面臨的棘手問題。

第四是缺乏熟練工人。德國公司很難找到具有合適技能的員工，包括從訓練有素的IT工作者到日托提供者、老年護理人員和飯店工作人員。德國工商會對2萬3000家企業進行的調查顯示，43%的企業表示無法填補空缺職位。

德國學生對STEM領域（即科學、技術、工程和數學）感興趣的人越來越少。人口老化使問題更加嚴重，而且負擔得起的兒童照護短缺也導致許多女性只能從事兼職工作，甚至根本不工作。

第五是官僚主義，對僱用高技能移民構成障礙。德國企業和經濟學家表示，冗長的審批程序和過多的文書工作對經濟造成拖累。

報導舉例指出，獲得風力渦輪機的建造許可證可能需要數年時間。安裝太陽能板的公司需要向政府監管機構和當地公用事業公司註冊，儘管公用事業公司可以將訊息傳遞給政府層面。而一項要求企業證明其供應商遵守環境和勞工標準的法律超出歐盟的要求，給德國企業帶來比其歐洲競爭對手更重的負擔。

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