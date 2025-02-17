DeepSeek只是開端？ 專家：慎防第2波、第3波攻勢

南韓當局以DeepSeek處理用戶數據的方式為由，對其展開審查，暫時禁止其在當地的應用程式商店上架。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國AI聊天機器人DeepSeek宣稱以較低階的輝達（Nvidia）半導體打造出開放型R1推理模型，撼動全球科技業。然而，從義大利到南韓，多國政府紛紛以國安為由，對這款中國應用程式祭出限制措施。

《法新社》17日報導，義大利率先對DeepSeek展開調查，並阻止該應用程式取得義大利用戶的數據。台灣、澳洲和南韓隨後跟進，禁止公部門、關鍵基礎設施人員以及軍警在工作電腦上使用DeepSeek，理由是這款中國產品可能危及國家安全。美國國會議員也推動立法，禁止政府設備使用DeepSeek。

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報導提到，DeepSeek的使用條款中，有一段關於向第三方提供個資的內容，與OpenAI的ChatGPT相似。然而，南韓順天鄉大學數據安全教授柳興烈（音譯）指出，美國公司通常會拒絕政府索取數據的要求，但在中國，「當政府要求查閱時，公司有法律義務提供用戶數據」。

DeepSeek的隱私政策還提到，它會收集「按鍵模式或節奏」等資訊，以偵測個人與每個按鈕的互動方式。此外，台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀告訴《法新社》，DeepSeek的內容審查標準與中國境內一致。例如，關於天安門廣場或台灣地位等敏感問題，在中國通常會被封鎖，而DeepSeek在海外提供服務時，竟然也套用了同樣的審查規則。

中國聲稱這些限制並非出於合理的國安考量，而是凸顯了「將經濟、貿易和技術問題政治化」。中國並表示，中國政府「絕不會要求企業或個人非法收集或儲存數據」。

DeepSeek於2023年5月推出。南韓龍仁大學中國研究教授朴勝贊（音譯）表示：「像這樣的東西不可能一夕之間出現。」他認為Deepseek R1的發布是早在川普時代之前就已準備好的策略性舉動，各界應關注DeepSeek的第2波和第3波攻勢。

DeepSeek宣稱使用較低階的H800晶片，這意味著即使沒有尖端半導體，只要軟體夠好，也能實現類似的AI成果。成均館大學）中國經濟學教授朴基順（音譯）指出，美國和中國等國家正投入大量人才和資源進行軟體開發，各國政府也需要進一步支持這方面的發展。

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