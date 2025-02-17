台馬海纜又斷了 數發部：已通報海巡署調查斷纜原因

台馬海纜現況。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台馬海纜近期屢傳中斷，繼上個月因自然劣化，台馬三號海纜全斷、台馬二號海纜部分芯線斷裂，昨（16日）台馬二號又發生全斷障礙，但此次原因還不明朗。數位發展部表示，中華電信已依標準作業程序通報海委會海巡署，請求協助調查斷纜原因，並緊急啟用微波系統，確保台灣與馬祖之間的通訊不受影響。

台灣與馬祖間目前共有一號、二號、三號海纜，其中一號海纜已在數年前退役，主要由二號和三號海纜運作，而為了分散風險，數發部已補助中華電信建置四號海纜，預計明年6月完工。今年1月時，因為芯線老化，二號海纜部分斷裂、三號海纜全斷，而此次則是二號海纜全部斷裂，不過原因還在調查中。

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數發部今天發布新聞稿表示，16日再次接獲中華電信通報，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態。由於台馬三號海纜在1月15日已經發生全斷障礙，數發部請中華電信緊急啟用微波系統，並協調海纜船加速修復台馬2號及3號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，2月16日中午12時49分，位於我國新北市外海的台馬二號海纜發生全斷障礙。為維持馬祖地區通訊暢通，數發部已指示中華電信啟用微波備援系統，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務，移轉至微波鏈路。

同時，數發部也請中華電信協調先前已抵達高雄的海纜船，於台馬3號維修完畢後，立即進行台馬2號海纜的修復工作。根據中華電信回覆，在海象條件允許下，台馬3號、台馬2號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。

數發部說明，台馬2號海纜的芯線老化問題已在過去數月內出現，中華電信曾於去年10月3日、今年1月22日通報芯線斷裂障礙，但所餘正常芯線仍可維持台灣、馬祖之間的通訊。

而此次台馬2號海纜全斷事故發生後，數發部已要求中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動應急備援措施，並以足夠的微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府機關、銀行、醫院等關鍵基礎設施維持通訊服務，確保當地民眾在海纜搶修期間可繼續進行ATM提款、信用卡及網路交易等日常生活所需服務。

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