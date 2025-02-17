焦點股》所羅門：Grok 3點燃題材 股價大漲

軟體平台聚焦機器學習訓練與數位孿生模擬，為所羅門今年持續鎖定的商機。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下AI新創公司「xAI」的新一代聊天機器人「Grok 3」即將發布，帶動台股機器人族群股價上揚，AI視覺系統供應商所羅門（2359）截至中午12時12分暫報155.5元，漲幅7.24%，成交量1萬0164張。

馬斯克昨日在社交平台X發文，宣布Grok 3將於將於太平洋時間2月17日晚上8點（台灣時間2月18日中午12點）發佈，同時進行現場演示，宣稱其將成為「地球上最聰明的人工智慧」。對此，市場看好在DeepSeek衝擊美系AI生態圈之後，馬斯克將為非中AI陣營扳回一城。

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隨著AI與機械動力技術日趨蓬勃發展，加上輝達、特斯拉等大廠積極布局，機器人將持續受到市場關注。從技術發展來看，整機型態聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應各式環境與人機協作互動；軟體平台著眼於機器學習訓練與數位孿生模擬，此部分持續成為所羅門今年鎖定的商機。

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