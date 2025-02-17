川普關稅大棒揮向進口車 專家：這3國影響最大

川普將對進口汽車徵收關稅。專家認為，額外成本恐將轉嫁給美國消費者。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普14日宣布，最快將於4月2日對進口汽車徵收關稅，以保護美國本土汽車工業。專家指出，2024年在美國銷售的約1600萬輛新車中，在加拿大和墨西哥生產的汽車約佔23.4%，而日本在2023年向美國出口約144萬輛汽車；一旦川普啟動關稅，對這3個國家影響最大。

《路透》指出，川普認為美國汽車出口在國外市場受到的不公平待遇一直是他的痛處。例如，歐盟對汽車進口徵收10%的關稅，是美國乘用車關稅稅率2.5%的四倍。然而，美國對利潤豐厚的進口皮卡車徵收了25%的關稅。

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日本《共同社》指出，美國市場是日本汽車製造商最大的出口目的地，約佔總出口的3分之1。據日本汽車製造商協會稱，2023年約向美國出口了約144萬輛乘用車。

據報導，與競爭對手一樣，許多日本的汽車製造商也從加拿大和墨西哥等地工廠，向主要市場出口汽車。但這2國與美國簽訂了自由貿易協定，如果對加拿大、墨西哥徵收關稅，預計影響會更大。

《紐約時報》指出，汽車製造商依賴高度全球化和一體化的供應鏈。每週約有價值數百億美元的整車、引擎、變速箱和其他零件，透過美國與加拿大和墨西哥的邊境運輸，同時還有數十億美元的汽車零件從中國零件製造商進口。

根據AlixPartners預測數據，川普對加拿大、墨西哥以中國加收關稅一旦正式施行，美國市場上每年銷售的1600萬輛汽車中，預計4分之1將直接受到衝擊，而零組件供應鏈也難以倖免，額外成本的大部分都可能會轉嫁給美國消費者。

專家指出，墨西哥和加拿大是美國汽車產品的最大貿易夥伴，在新關稅陰影下，墨西哥成本將比中國貴50%。「美墨關稅」不只牽動著墨西哥、加拿大的心弦，也牽動著背後中資企業的神經。近年來，墨西哥已成了中、美貿易競爭的受益者，是中國新興的製造業目的地，也是中資企業出海的主要目的國之一。

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