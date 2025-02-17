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保時捷在中國不再是「高級」跑車 ? 紐時揭原因

2025/02/17 14:33

保時捷在中國市場面臨中國同行的嚴重擠壓，導致去年中國區銷售大減，當地裁員30%。（路透）保時捷在中國市場面臨中國同行的嚴重擠壓，導致去年中國區銷售大減，當地裁員30%。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多新款中國電動車的外型設計與德國競爭對手相似，內部軟體標準配備已導向新技術，但售價卻只有德國車系的一半，這一趨勢讓中國消費者重新定義高端汽車，嚴重損害了德國汽車製造商的利益。

《紐約時報》舉例，在中國的外國車商中，以德國保時捷所受的打擊最為嚴重，因為中國電動車品牌小米SU7，就是模仿了保時捷的Taycan，但具備自動泊車和遠端溫度控制，售價僅需Taycan一半。

分析師指出，中國年輕駕駛購買搭載新技術卻價格實惠的中國品牌電動車，這一趨勢讓中國消費者重新定義高端汽車，外國品牌汽車在中國銷售恐陷入新困境。

保時捷在上個月報告稱，2024年在中國交付量暴跌28%。據報導，2024年保時捷Taycan電動車的銷量下降了近一半、交付量為2萬836輛，混合動力車型新款Panamera的銷量也下降了13%，原因是中國買家的興趣不如預期。

德國貝爾吉施格拉德巴赫汽車管理中心主任史蒂芬·布拉澤爾表示，德國、美國、日韓等汽車製造商都大大低估了中國製造商的發展動力，尤其是在電動車和軟體定義汽車等重要領域。

市場專家表示，中國汽車內部搭載技術進步的軟體設備，包括自動駕駛和遠端控制等功能，這些都已成為中國電動車的「標配」，這迫使習慣於利用品牌效應賺錢的歐洲汽車製造商得加強競爭力。

分析師表示，除了中國電動車同業的積極競爭，保時捷是德國「高級」跑車品牌裡，直接受到川普關稅衝擊的廠商。

據報導，川普將為包括歐盟在內的美國貿易夥伴制定新的關稅水準，幾大德國汽車品牌中，只有保時捷是透過德國出口來供應美國市場，與寶馬、賓士或「福斯集團」不同。

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