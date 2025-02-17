南韓全面中止DeepSeek服務、下載

南韓政府因擔憂中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」的數據收集行為，已全面中止DeepSeek在當地的服務和下載。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，南韓政府因擔憂中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」的數據收集行為，已全面中止DeepSeek在當地的服務和下載。

綜合媒體報導，南韓個資保護委員會（Personal Information Protection Commission，PIPC）今（17日）宣布，DeepSeek因未能符合保護個資的規則，因此委員會已在當地時間2月5日下午6點起全面中斷DeepSeek在南韓的服務，並限制新用戶下載DeepSeek應用程式，直至DeepSeek依照《個人情報保護法》進行改善及補救後，才會恢復服務。

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報導指出，已經下載的用戶目前還是可以繼續使用DeepSeek的軟體，但南韓個資保護委員會呼籲相關用戶在使用DeepSeek時，應盡量避免提供敏感的個人情報與相關資訊。

對於上述報導，DeepSeek尚未回應媒體置評請求。

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