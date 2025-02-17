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DeepSeek搶鐵飯碗！中國深圳福田區啟用70名「AI員工」

2025/02/17 13:13

中國AI大模型DeepSeek面世後，中國一些企業紛紛投入應用。（彭博）中國AI大模型DeepSeek面世後，中國一些企業紛紛投入應用。（彭博）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人擔心AI會跟人類搶飯碗，中國AI模型DeepSeek（深度求索）先搶攻公務員的「鐵飯碗」，廣東省深圳市福田區推出70名政務系統AI「數智員工」，可負責草擬公文、招商引資等工作。有網友讚賞「便宜又忠誠還高效」，也有人諷刺說「完了，這下電話更打不通了」。

《香港商報網》報導，福田區率先推出基於DeepSeek開發的AI「數智員工」，上線「福田區政務大模型2.0版」，除了有DeepSeek通用能力外，還結合各部門、單位實際業務流程，量身訂製個性化智慧型代理人，初步可滿足240個業務場景使用。

目前，這些「數智員工」可進行的工作內容涵蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務服務。

舉例來說，「執法文書生成助手」可在秒級產生初稿；公文格式修正準確率超95%，審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內；「AI招商助手」企業分析篩選效率提升30%，分析時間縮至分鐘級。

據報導，福田區推出的此智慧平台，匯聚近10年各類政務數據1.2億條，運用契合DeepSeek模型的文本處理技術。同時也培育了一家準「獨角獸」企業，業務推廣至中國各地。

福田公務體系推出AI員工的消息引起中國網友討論，有微博網友說「挺好的！AI又便宜又忠誠還高效。人類進入躺玩模式」、「公務員這種工作，就是按制度辦事，應當AI很容易替代。估計以後軍隊、公務員、政府不需要太多人了。社會最高層幾個人，下面全是普通人民，中產時代要結束了」。

另有人留言稱「完了，這下電話更打不通了，全是機器人回覆」。還有網友擔憂「AI員工都上崗了，那麼會不會取代一些職位」？

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