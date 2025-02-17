環狀線橋樑災損 中工喊冤：應追查新北市府有否設計抗震度

中工委托律師張冀明指出，中華工程是根據業主審議通過的設計規劃按圖施工，並非閉門造車。（記者徐義平）

〔記者徐義平／台北報導〕針對0403花蓮強震造成中華工程施作的環狀線CF650工程所在橋梁災損真相，承包業者中華工程指出，新北市政府並未說出真相，尤其地震當天中原站的地震偵測站處於關閉狀態，導致無法偵測地震強度，實屬人為疏失。

中工表示，新北市捷運局、台北市捷運局共同委託中華民國結構工程學會針對地震造成環狀線災損的調查報告是不實指控。

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並指出，新北市市長侯友宜在地震過後曾對外發表環狀線設計抗震度是依據「鐵路橋梁耐震設計規範」應可承受6級地震，但結構學會報告卻沒有該報告內容，因此，中工指出，應該進一步追查當初有無明確的設計抗震度，避免造成誤導。

中工指出，發生災損的工程當天所發生的地震強度其實高於環狀線其它捷運工程，因此，橋梁地震反應比其它工程大，也許可以說明花蓮強震後，環狀線僅在中原站發生災害。

中工委托律師張冀明指出，公共工程須經由設計規劃，再由業主招標，而中華工程是根據業主審議通過的設計規劃按圖施工，並非閉門造車。

盤式支承災損僅占2.49%

他解釋，CF650工程施工橋墩分布是從秀朗橋站到板新站，全長6.3公里，共有169個橋墩、278個鋼箱以及882顆盤式支承，地震發生後，根據調查報告指出，11處的災損共22顆盤式支承，損害占整體比率僅2.49%。

張冀明再點出，該工程當初設計規劃究竟能承受多大的地震強度，甚至能否達到5級強的抗震，或是6級強度地震，因此，他要求，新北市捷運局應該要提出更可靠的抗震證據，還是當初僅是按一般設計方式處理，能否承受5級以上地震還有待新北市捷運局還原災害真相。

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