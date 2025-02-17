通貨緊縮壓力大 中國擬限制煉銅廠「盲目擴張」

傳北京正考慮限制煉銅廠「盲目擴張」。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大宗商品產業正在加劇中國通貨緊縮壓力，傳北京正考慮限制煉銅廠「盲目擴張」，透過新政策暫停冶煉廠擴張。

《彭博》報導，銅是中國眾多基礎產業之一，相對於需求而言，目前已出現產能過剩的問題，導致企業難以獲利。中國經濟的這種特點，不僅衝擊國內成長，也對國際貿易帶來不利影響，工廠端的通貨緊縮已持續28個月。

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上週，有11個部會簽署命令，限制全球最大銅業的產能，將擴張與企業是否控制足夠的礦石供應來滿足冶煉廠的需求掛鉤。由於中國大部份原料仰賴進口，與此同時銅礦資源變得愈來愈稀缺，絕大多數企業不太可能滿足這項條件。不過這項政策的實施仍可能有調整的空間。

傑富瑞（Jefferies）上（1）月的一份報告指出，結束過度競爭和通貨緊縮的抗爭已成為中國各產業需應對的首要事項，這首先強調了提高供應紀律的必要性。

中國銅業去年試圖強化自身供應規範，並失敗了，精煉銅產量仍創下紀錄，由於競購礦石的企業太多、競爭激烈，導致冶煉廠收取的費用不足，嚴重影響獲利能力。考慮到銅在能源轉型，以及中國新經濟發展中發揮的核心作用，中央政府現在正出手干預，保護銅產業。

顧問公司Benchmark Mineral Intelligence分析師指出，中國政府的新規只是「原則上」，這代表政策仍由調整的餘地，與鋁業或是煉油業不同，在產能並沒有統一的上限。分析師也提到，中國必須謹慎放緩擴張步伐，因為電動車等一些產業的銅需求仍在蓬勃發展，隨著礦石價格上漲，吸引到投資，全球短缺問題也可能獲得緩解。

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