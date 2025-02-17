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美股壓力山大！華爾街警告：「此數據」飆2019年來新高

2025/02/17 12:04

美股壓力山大！華爾街警告，貿易政策不確定性指數已飆升至2019年以來的最高水平（法新社）美股壓力山大！華爾街警告，貿易政策不確定性指數已飆升至2019年以來的最高水平（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅戰不斷升級，但美股無視關稅威脅，逆勢大漲，華爾街警告，不僅貿易政策不確定性指數已飆升至2019年以來的最高水平，數據顯示，對沖基金和其他大型投機者已連續16週淨做空，目前淨空頭部位約為5.9萬份合約，這一水平與2023年7月中旬日元套利交易平倉時相當，專家表示，關稅是今年股市下跌的主要風險，當不確定性和波動性很高時，市場不可能持續上漲至創紀錄水平。

外媒報導，儘管川普宣佈將於3月對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅，並預計在4月對衆多貿易伙伴徵收對等關稅，但投資者一直對川普的關稅政策置之不理，繼續買入股票，標普500指數上週收盤時接近歷史高點。

現在的問題是，推動這些上漲的買家是否正確評估了川普將採取的行動，還是過於樂觀地忽視了風險。

摩根士丹利投資組合經理安德魯·斯利蒙表示，投資者意識到關稅可能不會像預期的那樣嚴厲，這相對於預期來說是個好消息。

然而，斯利蒙指出，市場情緒的疲軟，表明投資者仍對政府計劃中的風險感到擔憂。他指出，最近流入股市的資金中，很大一部分來自實力較弱的股東，他們可能對衝擊更為敏感，這使得市場對訊息的反應愈發強烈，貿易政策不確定性指數已飆升至2019年以來的最高水平，當時一場類似的貿易戰正在醞釀之中。

LPL Financial首席技術策略師亞當·特恩奎斯特表示，不確定性指數和市場隱含波動率通常同步變動，這種關係表明我們可能會看到波動率上升。

那些押注低波動性將持續的股票投資者措手不及。儘管中期內波動性可能上升，但投資者目前似乎尚未做好準備。美國商品期貨交易委員會的數據顯示，對沖基金和其他大型投機者已連續16週淨做空與芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）掛鉤的期貨。他們的淨空頭倉位目前約為5萬9000份合約，這一水平與2023年7月中旬日元套利交易平倉時相當。當時，VIX在次月飆升至疫情以來的最高水平，標普500指數暴跌，令那些押注低波動性將持續的股票投資者措手不及。

特恩奎斯特補充道，當不確定性和波動性很高時，市場不可能持續上漲至創紀錄水平，換句話說，策略師對標普500指數今年上漲12%的預期似乎不太可靠。

GW&K Investment Management全球策略師比爾·斯特林表示，關稅問題是金融市場最大的風險因素之一，儘管它屬於已知的未知數，但最終的規模、範圍和順序仍不確定，噪音越少，政策透明度越高，這對市場來說越好。

高盛集團策略師亦警告稱，關稅是其2025年前景的主要下跌風險。Evercore ISI指出，政策不明確已開始影響市場情緒。美國銀行的1項分析顯示，在50家最大的標普500指數公司中，股票脆弱性（衡量股價每日變動相對於近期波動的指標）正朝著30多年來的最高水平發展。

特恩奎斯特表示，由於可能出現更多關稅和報復措施，加上政府支出限制可能使川普2017年實施的減稅措施難以延續，我們預計今年餘下時間股市將小幅上漲。

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