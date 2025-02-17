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川普政策不確定性大 美國富人加速將資產轉移海外

2025/02/17 11:39

由於川普政策不確定性大，愈來愈多的美國富人，正在將資產轉移到海外。（路透資料照）由於川普政策不確定性大，愈來愈多的美國富人，正在將資產轉移到海外。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，部份富人對政策感到放心，不再需要面對拜登政府提出的「億萬富豪稅」，但仍有不少人擔心，川普政策不確定性大，不確定將如何影響經濟、市場和自身生活，因此有愈來愈多的美國富人，正在將資產轉移到海外。

《巴隆周刊》報導，根據移民律師和財富管理人員，這些人正在分別將資產、投資轉移到海外，除此之外，也有人尋求在其他國家的居留權或公民身份。富人們正在將資金轉至瑞士、新加坡或阿拉伯聯合大公國等地，背後其中1項原因，就是保護自己免受川普政府認定的「不法行為」而採取的行動。

移民律師萊斯佩蘭斯（David Lesperance）表示，那些沒有因為政黨輪替鬆口氣的人，並擔心自己成為目標的人，怕新政府可能會凍結他們的銀行和證券帳戶。有錢代表著他們有更多的工具應對，但這也代表他們面臨被盯上的更大風險。

瑞士財富管理顧問亨斯勒（Philipp Hensler）指出，當美國出現政黨輪替時，民眾對於國外資產的興趣總是會增加，亨斯勒補充，這與拜登還是川普當總統都沒關係，主要是不確定性增加，富人正試圖對沖他們的賭注。

亨斯勒提到，有些現在正在詢問搬遷資產或雙重國籍的人想「為意外做準備」。這些人擔心美國政治和社會變得更加激進，並認為美國進入了「長期的不確定性和波動性」，因此人們普遍感到不安。

律師事務所McDermott Will＆Emery合夥人鮑曼（Scott Bowman）表示，從美國移居海外的人口通常會圍繞著總統大選增加，但2024年選舉後，所出現的規模比前幾年看到的趨勢還要大。除了政治因素之外，部份人士希望對沖或至少為通膨、高水位的政府支出和公共債務造成的潛在的經濟「末日情境」做好準備。

目前並沒有關於個人流向其他國家資本的確切數據，但根據美國財政部金融犯罪執法網路部門，自當年10月1日開始的2020會計年度以來，政府追蹤的外國銀行和金融帳戶每年都在增加，2024年成長近8.8％，從前1年的不到160萬帳戶增至超過170萬。

在總統大選後，赴海外居住或尋求國外公民身份的美國人也明顯增加。萊斯佩蘭斯表示，試圖申請居留權、公民身份或是數位游牧簽證（Digital Nomad Visa）的客戶人數，相較以往增加了400％以上。萊斯佩蘭斯指出，這是一波「海嘯」，與拜登提出「億萬富豪稅」時相比，現在移民的情況「略有上升」。

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