焦點股》三集瑞-KY：看好今年營運 股價走高

三集瑞-KY看好今年營運，股價走高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到AI效應持續發酵，被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）指出，針對AI伺服器、備用電力系統等，至少有5-7項新品開發項目，包含TLVR電感產品預計2月起小量出貨，看好2025年營運持續走高，今日三集瑞-KY股價開高走高，截至9:25分為止，股價大漲8.5元、暫報169元、漲幅超過5%，成交量來到117張。

三集瑞-KY公告1月營收1.85億元，因農曆春節減少工作天數、年減16.44%、月增15.23%，公司指出，在既有應用電感產品穩定出貨下，推升1月營收在工作天數較少的情況下，仍能維持高水準表現。

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三集瑞認為，迎接AI世代來臨已提前佈局，相關訂單2025年可望延續、維持成長動能，此外積極投入新的研發量能，針對AI伺服器、備用電力系統等，已有至少5-7項新品開發項目，並配合客戶需求與電路設計，高度客製化伺服器電源模塊，包含TLVR電感產品，預計2月起可小量出貨，未來有機會複製模組設計原理，擴大至包括充電樁、儲能等應用領域，同時積極開拓包括醫療設備、工業工控在內等其他市場。

對於DeepSeek引發全球話題，三集瑞認為，未來包括NB、PC在內的邊緣裝置若需搭載AI功能，供電架構需更加嚴謹且低損耗高效能，同時也需小型化不影響裝置體積，用量也隨增加，三集瑞已打入全球主要PC品牌商、代工廠，以及國際知名AI晶片大廠供應鏈，看好今明兩年AI商機持續擴大成長。

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