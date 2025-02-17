晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「2巨頭」大突襲！金價上沖下洗

2025/02/17 10:15

「2巨頭」大突襲！金價上沖下洗（彭博）「2巨頭」大突襲！金價上沖下洗（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在投資人獲利了結，上週五現貨黃金價格下跌1.6%，週一（17日）亞洲早盤續挫，據知情人士透露，川普政府官員正準備於週二在沙烏地阿拉伯與俄羅斯官員會面，討論結束烏克蘭戰爭的可能協議，金價一度跌破每盎司2880美元，觸及2878美元，日震盪逾17美元。

黃金現貨週一開盤一度漲至2893.92美元，不過，傳出週二川普政府與俄羅斯官員會見，討論俄烏停戰可能協議，受此衝擊，金價殺低，一度觸及2878美元，不過，急殺後，金價又迅速反彈，一度來到2896.53美元，截至台北時間9點52分，報2895.49美元，漲12.31美元。

另據耶路撒冷郵報報道，消息人士告訴阿拉伯天空新聞，哈馬斯表示他們準備將加沙地帶移交給巴勒斯坦政府。哈馬斯表示，他們的任何政府僱員都將被重新吸收到新政府中，或者讓他們退休，並保證他們的工資會得到支付。

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，以色列-加沙衝突或俄羅斯-烏克蘭戰爭的潛在解決方案取得進一步進展，可能有助於地緣政治緊張局勢繼續緩解，使黃金難以積聚看漲勢頭。

據英國廣播公司報道，烏克蘭官員將不會參加週二在沙烏地阿拉伯舉行的俄美會議。

目前還不清楚俄羅斯代表團中有哪些人，1位消息人士說，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）可能會出席。

維特科夫週日告訴福克斯新聞，他和瓦爾茲將於週日晚上前往沙烏地阿拉伯。

盧比歐在訪問以色列後將於週一抵達沙烏地阿拉伯。

烏克蘭總統澤連斯基上週六在慕尼黑表示，烏克蘭沒有收到參加此次會議的邀請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財