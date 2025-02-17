「2巨頭」大突襲！金價上沖下洗（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在投資人獲利了結，上週五現貨黃金價格下跌1.6%，週一（17日）亞洲早盤續挫，據知情人士透露，川普政府官員正準備於週二在沙烏地阿拉伯與俄羅斯官員會面，討論結束烏克蘭戰爭的可能協議，金價一度跌破每盎司2880美元，觸及2878美元，日震盪逾17美元。

黃金現貨週一開盤一度漲至2893.92美元，不過，傳出週二川普政府與俄羅斯官員會見，討論俄烏停戰可能協議，受此衝擊，金價殺低，一度觸及2878美元，不過，急殺後，金價又迅速反彈，一度來到2896.53美元，截至台北時間9點52分，報2895.49美元，漲12.31美元。

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另據耶路撒冷郵報報道，消息人士告訴阿拉伯天空新聞，哈馬斯表示他們準備將加沙地帶移交給巴勒斯坦政府。哈馬斯表示，他們的任何政府僱員都將被重新吸收到新政府中，或者讓他們退休，並保證他們的工資會得到支付。

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，以色列-加沙衝突或俄羅斯-烏克蘭戰爭的潛在解決方案取得進一步進展，可能有助於地緣政治緊張局勢繼續緩解，使黃金難以積聚看漲勢頭。

據英國廣播公司報道，烏克蘭官員將不會參加週二在沙烏地阿拉伯舉行的俄美會議。

目前還不清楚俄羅斯代表團中有哪些人，1位消息人士說，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）可能會出席。

維特科夫週日告訴福克斯新聞，他和瓦爾茲將於週日晚上前往沙烏地阿拉伯。

盧比歐在訪問以色列後將於週一抵達沙烏地阿拉伯。

烏克蘭總統澤連斯基上週六在慕尼黑表示，烏克蘭沒有收到參加此次會議的邀請。

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