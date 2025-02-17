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英特爾演變成美「國家安全」問題 川普不希望交給外國公司？

2025/02/17 13:14

市場正關注，川普政府如何帶領英特爾及其代工業務大規模回歸。（法新社）市場正關注，川普政府如何帶領英特爾及其代工業務大規模回歸。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，美國政府正在施壓台積電（TSMC），取得英特爾（Intel）晶片廠股控權，此舉不僅可解救英特爾危機，也可重振美國本土半導體製造業。然外媒《wccftech》指出，英特爾的未來已經演變成美國政府的「國家安全」問題，川普團隊決心讓英特爾重回正軌，其代工業務或將強勢復甦。

外媒指出，英特爾最近幾季的業績表現不佳，除了營收未能達到預期，代工業務也令人大失所望。在前執行長季辛格被迫辭職後，市場上有關英特爾業務出售的討論開始席捲。

先前投資人對於已經迷失方向的英特爾並不看好，但現在情況似乎正發生有利於英特爾的巨大變化。

《wccftech》指出，目前川普政府的首要任務，是將半導體生產轉移回美國。據了解，川普政府並不依賴台積電這樣的外國公司，而是決心讓英特爾代工業務重新站起來。

因此，美國正敦促台積電與英特爾合作，討論方案包括轉移技術或是控制其設施，以確保更有效的產出。報導稱，英特爾臨時執行董事長Frank Yeary正在主導此次談判，他的重點是「確保英特爾股東的最大利潤」。

《wccftech》認為，儘管台積電與博通的交易似乎有利於「美國製造」，但英特爾的未來已經演變成美國政府的「國家安全」問題，川普恐怕不太可能支持這樣的交易，因為他反對將企業移交給外國實體。

但市場認卻認為，由於台積電決心逃避川普的關稅，因此將會達成積極的結論，正期待英特爾取得豐厚成果，《wccftech》表示，考慮到英特爾在18A製程方面的進展，預計該晶圓代工服務部門（IFS）可能會捲土重來，倘若英特爾能滿足川普的期望，而台積電也決定與英特爾建立合作夥伴關係，這對於英特爾代工廠來說，未來前景無疑是光明的。

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