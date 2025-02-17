「新經濟」泡沫若戳破 美銀警告：美股將暴跌40％

美銀警告，若「新經濟」泡沫戳破，美股將暴跌40%（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比網路泡沫還可怕的突襲即將到來，美銀警告，標普500指數中「新經濟」股票的市值，佔了該指數總市值的一半以上，創下歷史新高，一旦「新經濟」股票下跌50%以上，那麼標普500指數將重跌40%。

所謂「新經濟」股票指的是科技、通信服務和非必需消費品3大板塊的股票。

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美銀表示，隨著投資者繼續狂買成長型股票，市場已經開始變得類似於20世紀60年代的「漂亮50」泡沫和20世紀90年代末的「網路泡沫」。雖然美股在短期內仍可能上漲，但這些著名的泡沫時期之後的結局表明，麻煩可能即將來臨。

美股目前的市值與世界其他地區相比，較歷史標準高出了3.3個標準差。在美國，標普500指數中市值最大的5隻股票，目前佔該指數總市值的26.4%，此外，標普500指數中「新經濟」股票的市值也佔到了該指數總市值的一半以上，創下歷史新高。

美國銀行策略師Jared Woodard表示，市場集中度如此之高的原因之一是被動投資，被動型基金佔有54%的市佔。

Woodard警告稱，被動投資往往忽視市值和基本面，這意味著創新將帶來巨大的上漲空間，但在蕭條週期中也存在巨大風險。

這些高集中度可能意味著投資者未來將經歷一段漫長的痛苦期，就像「漂亮50」和「網路泡沫」之後經歷過的情況一樣。

Woodard指出，目前美股的動能反轉正變得異常尖銳，「新經濟」股票下跌50%以上可能會拖累標普指數下跌40%。

他進一步指出，如果「新經濟」寵兒之外的8個板塊反彈10%，而少數超大市值科技股下跌10%，那麼指數整體也只能堪堪持平。這並不是很健康，也不是很多樣化。

Woodard警告投資者，未來十年將面臨艱難時期，這與近幾個月其他華爾街主要銀行策略師的觀點一致。

摩根士丹利首席投資官Mike Wilson去年12月就曾表示，標普500指數未來十年的回報率將「持平」，高盛首席美國股票策略師David Kostin則預計，該指數未來10年的年均回報率將只有3%。

那麼，投資者如何才能避免未來可能出現的熊市和「失去的十年」呢？Woodard表示，首先，投資者需要關注標普500等權重指數何時開始擊敗常規的市值加權指數。目前市值加權指數相對於長期趨勢而言超買了2.5個標準差。

其次，投資者可以考慮投資於一籃子優質股票，但對「七巨頭」股票的部位要小一些。美銀表示，一些提供優質股票投資的基金包括：PACER US LARGE CAP CASH COWS GROWTH LEADERS ETF、iShares MSCI USA Quality GARP ETF ，以及WISDOMTREE U.S. QUALITY GROWTH FUND。

最後，保持多樣性。美銀全球財富和投資管理投資組合策略主管Derek Harris建議，將投資組合中每種持股的權重保持在15%以下。

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