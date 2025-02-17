馬斯克「從政」未滿月 特斯拉市值剩1.12兆元

美國示威者聚集在喬治亞州一家特斯拉經銷店外，舉著標語抗議馬斯克在川普政府中扮演的新角色。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當馬斯克「拳打」美國聯邦政府，「腳踢」OpenAI之際，其「基本盤」特斯拉（Tesla）正面臨著不小的挑戰。據報導，自川普上任以來，特斯拉股價累計跌幅已達16.1%，分析師認為，倘若特斯拉基本盤不回升，未來市值恐面臨1兆美元（約新台幣32.71元）保衛戰。

據報導，2025年1月21日特斯拉收盤價為424.07美元，但截至上週五（14日）收盤價為347.5美元，不到1個月的時間特斯拉股價下滑16.1%，市值縮水剩下1.12兆美元（約新台幣36.61兆元）。

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據Motor Intelligence稱，2025年1月特斯拉在美國的註冊量為4萬8000輛，較去年同期下降10.8%。在傳統電動汽車重鎮加州，特斯拉的註冊量也較去年同期下降了12%，但其他同行的電動車品牌銷售量則增長。

在歐洲地區，特斯拉也面臨銷量挑戰；數據顯示，在法、德兩國，特斯拉1月銷量均大降，其中法國下滑63%、德國下跌59%。

根據FactSet的數據，2024年特斯拉汽車業務總收入年降約8%，為該公司歷史上首次出現年度下降，這與2022年時的情況截然不同，當時該公司銷售仍在以高兩位數的速度增長。

投行Stifel的智庫調查數據顯示，特斯拉的「淨好感度」已接近歷史最低點，這可能會成為銷售的阻力。截至1月27日1週內，淨好感度從2024年1月9%下降至3%，但在2018年1月確曾高達33%。

分析師指出，馬斯克競購OpenAI會「分散應對特斯拉挑戰的精力」。而馬斯克的政治活動，可能導致部分關鍵員工和潛在招聘對象對特斯拉持謹慎態度，這將使得特斯拉在與其他科技公司的競爭中，處於下風。

此外，特斯拉在自動駕駛領域面臨來自Waymo和比亞迪的巨大壓力。據報導，目前Google旗下的Waymo已在美國奧斯汀及鳳凰城、舊金山等地區的部分地區營運自動駕駛計程車服務。

比亞迪宣布將與DeepSeek合作開發自動駕駛技術，將在未來所有新車款提供自駕系統。

分析師指出，比亞迪最便宜的入門級自駕車型只要6.98萬元（約新台幣31.4萬元）。但特斯拉最便宜的Model 3，在美國售價也要3萬9990美元（約新台幣130.8萬元），價差甚大。

今年1月馬斯克在財報電話會議上證實，特斯拉自動駕駛計程車Cybercab將於2026年開始生產、售價將低於3萬美元（約新台幣98.1萬元）。據報導，特斯拉將計劃於6月在德州推出「付費自動駕駛計程車服務」。

據報導，數據公司Rusch將特斯拉2025年預期交付量下調了2萬輛，2026年下調了2.8萬輛。同時，對特斯拉2025、2026年2年的營收預估數據分別下調整，從1011億美元降至998億美元、1179億美元降至1158億美元，調整後每股盈餘也從1.63美元降至1.58美元、3.18美元調降至3.10美元。

華爾街認為，馬斯克縱橫美國政壇之際，花了太多時間放在與特斯拉無關的事務中，這導致了特斯拉在市場處境將面臨越來越大的風險。

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