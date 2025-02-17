別再說這句「可怕的話」！百萬富翁警告：它憂攸關孩子理財成敗

百萬富翁警告，別再說這句「我們負擔不起」這句可怕的話，它憂攸關孩子理財成敗（資料照，業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想要培養孩子善於理財，除了從小就要建立金錢觀外，更重要的是，千萬不要對小孩說「我們負擔不起」，百萬富翁警告，當你對小孩說這句話，「他們真的會相信」，此恐對他們未來的財務成功產生具大的損害。

CNBC報導，白手起家的百萬富翁、新書《夫妻的錢》的作者拉米特·塞西表示，在內心深處，大多數人認為金錢是一件壞事，孩子們需要遠離它。

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但這是錯誤的觀念，他指出，在你的孩子了解金錢如何運作之前，他們就能夠開始了解您對財務的態度和感受，這可能會產生持久的影響。因此，當你與孩子談論金錢時，千萬不要說出「我們負擔不起」這句可怕的話。

塞西在《夫妻的錢》Podcast中採訪過的許多人都回憶起在成長過程中聽到父母說「我們負擔不起」。

「他們真的相信了」塞西說，因此，即使30年後他們有1份好工作，賺很多錢，他們仍然會感到金錢匱乏。

塞西說，與金錢的積極關係與你實際上擁有多少錢無關。教你的孩子「我們負擔不起」這句話，可能會無意中讓他們害怕以後花錢，即使他們實際上有能力買得起他們想要的東西。

塞西建議，不要直接說你買不起某樣東西，而是用你家中設定的規範，和文化來解釋你的決定。你可以說，「在我們家，我們選擇花錢買健康食品，而不是買加奶油的爆米花」。

或者說，「並不是所有的事情都需要有一個詳細的解釋」，他指出，這也許無法讓在商店裡乞求玩具的孩子感到滿意，但讓你的孩子明白你不能也不應該把錢花在衝動購買的每件小東西上，從長遠來看，這將使他們受益。

他表示，說「不」是件好事，有時「不」就是你只需要說「不」。

除了談論金錢，塞西還鼓勵家庭讓孩子參與財務任務，這樣他們長大後就可以為與金錢的關係打下積極的基礎。

他建議，讓他們看著你付帳單，盡量不要大聲抱怨電費有多高或房租有多貴，相反，讓你的孩子知道，這筆錢可以為他們提供住的地方和，玩電子遊戲所需的電力。

且可讓他們幫忙規劃一次家庭旅行，或者幫忙購買1輛家用車，讓他們開始了解收入和權衡的方式，這是讓他們能夠在現實世界中獲得成功的方法。

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