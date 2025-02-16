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台積與英特爾聯姻傳聞嚇到韓國 憂台美晶片聯盟三星會更慘

2025/02/16 21:44

傳台積電可能技術入股或接手英特爾工廠，南韓學者認為，台美半導體聯盟將因此變得更強大，恐危及三星電子代工業務市占率。（歐新社）傳台積電可能技術入股或接手英特爾工廠，南韓學者認為，台美半導體聯盟將因此變得更強大，恐危及三星電子代工業務市占率。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期傳出台積電可能技術入股或接手英特爾工廠，南韓也相當關心，有學者認為，台美半導體聯盟將因此變得更強大，訂單還會進一步流向台積電，恐侵蝕三星電子晶圓代工市占率。

韓媒《JoongAng》16日報導，南韓半導體產業協會常務理事安基賢（音譯）認為，川普政府一直在考慮提高關稅和重新談判補貼，這一事實可能是該提案的前奏。雖然這對台積電來說是商業可行性較低的提議，但很難克服美國的壓力。

也有人指出，倘若不是簡單的投資或合作，而是「收購」工廠，長遠來看對台積電有利。南韓產業經濟與貿易研究院研究員金陽鵬（音譯）表示，若台積電收購英特爾是一件好事，將使他們佔上風。

報導認為，隨著美台強化半導體聯盟，可能會對三星電子帶來可怕的後果。祥明大學半導體工程系教授李鍾煥（音譯）解釋，代工業務最重要的是獲得美國主要科技公司的訂單，如果美國和台灣加強合作，訂單就會流向台積電，從而減少三星獲取訂單的機會，可能進一步降低其代工市占率。

還有人擔心川普政府下一個目標可能是三星電子的記憶體業務。目前為止，討論主要集中在代工領域，預計川普政府最終會將目標擴展到記憶體領域，以確保美國國內半導體供應鏈。

金陽鵬（音譯）說，美國本土只有一家記憶體工廠，那就是美光，三星可能會被要求在美國建造一家記憶體工廠，除了增加三星的財務負擔外，記憶體的價格競爭力也是一個問題，一旦供應過剩，將會壓低價格。

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