黃仁勳愛將曝光！助輝達市值破百兆大功臣是「他」

輝達GPU高級副總裁艾爾本（Jonah Alben）。（取自輝達blog）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片霸主輝達市值已來到3.4兆美元（約台幣111兆），美媒指出，輝達GPU高級副總裁艾爾本（Jonah Alben）是主要功臣之一，在美國擴大管制輸中晶片之下，他協助輝達為中國市場設計降規版晶片，輝達前資深科學家Leo Tam 稱讚，艾爾本對輝達的重要性不亞於黃仁勳。

《華爾街日報》16日披露，美國政府在2022年開始限制輝達向中國銷售產品，當時中國市場佔其營收的5分之1，這項禁令讓輝達遇到挑戰。

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為了維持中國業務，黃仁勳詢問艾爾本的想法。艾爾本告訴黃，沒有時間為中國設計全新的晶片，建議為中國市場設計降規版晶片，以符合美國出口禁令。兩個月後，輝達開始向中國客戶供應降規版晶片。

報導稱，艾爾本領導著世界最熱門產品-AI晶片，輝達前資深科學家Leo Tam 表示，沒有艾爾本，輝達就不是輝達，他對公司的重要性不亞於黃仁勳。

這份工作也讓艾爾本處於中美科技冷戰的中心，DeepSeek 等中國新創公司利用輝達專為中國製造的晶片，向美國的行業領導者發起挑戰。美國官員抱怨稱，這些晶片突破出口管制的底線，破壞了阻止中國在軍事用途發展AI的努力，輝達則強調遵守美國法律。

與此同時，艾爾本也必須確保輝達在 Alphabet 和微軟等客戶的 AI 晶片領域，保持壓倒性領先地位，這一優勢使輝達的市值突破3 兆美元大關。

熟知艾爾本的人都說，他的成功源自於對技術細節的深入研究、突破規則的界限，以及與共事 28 年的老闆黃仁勳一樣，極具挑戰精神。

報導提及，艾爾本是數十名直接向黃仁勳匯報的高管之一，長期擔任公司GPU部門主管，領導約 1000 名工程師，無論是前同事還是現在的同事，都對艾爾本的才智及管理工程師的能力印象深刻，艾爾本則將這項技能歸功於自己多年來坐在船尾的舵手經歷。

艾爾本在史丹佛大學就讀期間，曾擔任賽艇隊舵手，帶領大家進行訓練，並指導隊友在比賽期間何時應該賣力。前隊友回憶，艾爾本最出名的就是在距離終點還有 350 公尺的時候，就發出最後 200 公尺的指令。

報導還引述資深科技記者金泰（Tae Kim）在美國出版的新書《The Nvidia Way》，文中提及黃仁勳曾在一場員工會議說，「我預計 20 年後會為艾爾本工作」，由此顯見黃仁勳相當看重艾爾本。

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