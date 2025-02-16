DeepSeek首批受害者！傳中企大砍95％客服 就業市場雪上加霜

DeepSeek橫空出世後引發全球關注。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek橫空出世後引發全球關注，第一批DeepSeek「受害者」已經出現了。根據中媒報導，有中國企業宣布，只留下會用AI的人，客服部門則裁掉95%。隨著中國企業紛紛宣布採用DeepSeek，恐讓原本已嚴峻的就業市場雪上加霜。

綜合中國媒體報導，中國美妝集團-上美股份6日一張內部聊天群組截圖廣為流傳，該公司計畫對內部進行大規模調整，擬用AI技術替代人工，客服部門淘汰率高達95%，法務部裁員50%；新品創新中心裁員70%；內容創新部門裁員80%，且一個團隊要做20個團隊的工作。

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這起因AI裁員的事件在中國引起熱議，有上美員工在社群平台自嘲，已經打算去做清潔工作，名字也改成「上美清潔」，畢竟清潔不會被AI替代。

事件發酵後，該集團董事長在朋友圈澄清不是裁員，「只是有些地方加人，有些地方減人，讓運營更科學化，更有效率」，並稱今年上美員工會增加800人，總部人員在今年底會達到2700人。

上美股份也回應媒體稱，「我們認為，AI是需要擁抱的未來，為2030年衝刺300億（人民幣）做準備。在此過程中，人才是支撐上美可持續發展的不變基石。上美將繼續重視、優待每一位人才，並不斷優化人才戰略。」

報導指出，隨著人工智慧技術快速發展，其替代人類工作的可能性正日益增加，這種擔憂並非毫無根據。一名不願透露姓名的知名律師事務所合夥人透露，其所在的事務所剛剛引入DeepSeek法律大模型，「諸如查找法律條文、撰寫法律文書、審查合約等基礎工作，AI只需1小時就能完成初級律師一天的工作量。因此，我們對實習生的需求已經大幅減少」。

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