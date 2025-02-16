頂大畢業生送外賣很正常 上海復旦教授爭議言論再挨批

中國大學畢業生就業形勢嚴峻，一些高學歷人才不得不從事外賣員等工作，維持生計。示意圖。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近來頻頻對中國青年失業問題發出驚人之語的上海復旦大學中文系教授梁永安，日前受訪時又聲稱，「985畢業送外賣也很正常」，引發輿論熱議。有中國網友嘲諷，「這個教授應該去送外賣，有利於社會和諧穩定」。

上海復旦大學中文系教授梁永安聲稱，「985畢業送外賣也很正常」，引發輿論熱議。（擷取自微博）

綜合《自由亞洲電台》《大紀元時報》等媒體報導，梁永安2月13日接受中國《大象新聞》 「青聽」訪問時指出，「985畢業生送外賣很正常，這個社會職業不分高低，因為中產化之後，收入不會懸殊很大，它跟教育水準、知識結構方方面面差距不會太大」，並強調，過去高知識、高學歷集中在一些所謂優越的職業裡，這個社會每一種職業都需要大量的文明人，這樣能提升社會發展的文明水準。

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梁永安的談話在中國網路上引發熱議，有中國網友留言嘲諷，「這個教授請先去送外賣」、「教授送外賣也正常」、「讀那麼多年書，去做一個人人都能做的工作，那不是說之前的努力相當於白做」、「關鍵是985，這些按以前來說都是人才，現在淪為送外賣，這不是悲哀嗎？」

梁永安在去年11月上海的秋季人才招募活動中，還提出有條件的年輕人至少可啃老3年，建議家長在孩子大學畢業後，先別讓他們急著步入職場，可以提供金錢讓他們在2至3年內，放緩腳步慢下來探索世界。

梁永安這番談話挨批是「轉移社會矛盾」，中國網友指出，年輕人大學畢業找不到工作本來是個社會問題，他很巧妙的用「啃老」術語，就是讓年輕人找自己爸媽要錢，把社會問題變成了家庭內部問題。

隨著中國經濟持續疲軟，應屆大學畢業生的就業形勢越來越嚴峻，迫使一些高學歷人才不得不從事外賣員、清潔工等簡單工作來維持生計。

中國2024年高校（大學院校）畢業生就業品質報告顯示，2024年畢業的高校畢業生數量已超過1000萬人，其中有37%的人是研究所以上學歷，而研發的工作卻只有6%，外賣平台的送餐員隊伍中，就有2.9%是研究所以上的學歷。

《湖南日報》報導，近日網路上流傳的一份火鍋名店海底撈招聘截圖也顯示，招聘「普通本科學歷」和「985/211及以上」的畢業生當送餐員，補貼標準為普通本科學歷每月1200元人民幣（新台幣5420元），985/211及以上每月2000元人民幣（新台幣9034元），讓許多中國網友感嘆，這簡直就是人才的浪費。

所謂985或985工程，是指中國教育部原為了建設若干所世界一流大學，以及一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計劃，此名來自於1998年5月時任中共總書記江澤民在北京大學百年校慶上提出的想法。最初入選985工程的高校有九所，稱9校聯盟，該工程至2010年第三批建設結束後共有39所高校入選，這39高校也都在211或211工程建設的100所高校名單內。

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