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澳洲打炒房祭狠招 外國人2年內禁止買房、4/1生效

2025/02/16 16:29

澳洲政府宣布實施為期2年的外國人買房禁令。示意圖。（法新社）澳洲政府宣布實施為期2年的外國人買房禁令。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲政府宣布實施為期2年的外國人買房禁令，禁止外國公民購買澳洲成屋，預計 2025 年 4 月 1 日起生效，這項措施適用所有外國公民，包括持工作或學生簽證的臨時居民。

綜合外媒報導，澳洲稅務局數據顯示，2022-23 年，外國投資者購買的住宅房產共 5360 筆，價值 49 億澳幣（約台幣1017億），其中，34%（約 1800 筆）為成屋交易，維多利亞省及昆士蘭省的交易量最大，分別為 458 筆和 403 筆；其次是南澳，為 313 筆，新南威爾斯165 筆。

由於澳洲正陷入住房危機，澳洲政府16日宣布實施為期2年的外國人買房禁令，禁止外國公民購買澳洲成屋，預計 2025 年 4 月 1 日起生效，適用所有外國公民，包括持工作或學生簽證的臨時居民。

同時，澳洲政府也將嚴厲打擊囤積建地的外國投資者，強制購買空置土地的外國投資人在合理的時間內進行開發。

澳洲住房部長奧尼爾 （Clare O’Neil） 表示，政府的重點是確保這些規則得到遵守，並找出那些收購閒置土地的投資者，竭盡全力確保更多澳洲年輕人買得起房子。

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