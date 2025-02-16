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昔日晶片霸主被解體？以媒：英特爾無法掌控自己的命運了

2025/02/16 17:45

英特爾未來命運傳出多個版本。（彭博）英特爾未來命運傳出多個版本。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾未來命運傳出多個版本，包括台積電技術入股或接手英特爾，也傳出2家公司成立合資晶片代工廠。最新的傳聞則是英特爾一分為二，台積電負責製造業務，博通主掌設計和行銷。以色列媒體直言，無論是何種下場，英特爾無法掌控自己的命運了。

以媒《Calcalistech》16日報導，在競爭對手和華盛頓權衡英特爾未來命運之際，這家曾經在半導體領域具備主導地位的巨頭恐面臨解體，昔日自行設計和生產晶片的科技大廠，可能很快就會被一分為二，其核心業務有機會被博通和台積電瓜分。

報導指出，英特爾股價上週漲了22%，並非投資人信心變好，而是因美國副總統范斯（J.D. Vance）帶動的，他在巴黎舉行的人工智慧峰會上發表演講時矢言，川普政府將確保最強大的人工智慧系統在美國建造，使用美國設計和製造的晶片，這項承諾加上美國政府有意促成英特爾與台積電建立合作關係，為陷入困境的英特爾添增樂觀情緒。

報導說，股價走揚不能代表英特爾已經脫離困境，擺在眼前的現實是，英特爾目前的市值約為台積電的8分之1，與 2019 年兩家公司市值持平時相比，英特爾出現驚人的崩盤。報導認為，市場並沒有押注英特爾能夠復興，這家公司正在等待白宮的救援計劃。

報導稱，儘管英特爾陷入財務困境，仍然是唯一一家擁有領先半導體製造能力的美國企業，使其成為川普政府確保達成美國本土晶片生產目標的關鍵參與者。白宮對英特爾的未來發出不同訊號，一方面，美國政府鼓勵英特爾與台積電進行談判，另一方面，白宮官員最近表示，政府「不太可能」支持外國公司營運英特爾的工廠。

報導直言，英特爾不再能掌控自己的命運了，目前正受到外國競爭對手、華盛頓政策制定者和華爾街懷疑態度的擺佈，「接下來的幾個月將決定英特爾的分拆，是策略調整還是賤賣」。

如果博通和台積電介入，英特爾可能重新成為半導體製造商；如果未能達成交易，英特爾可能被迫繼續燒錢，為恢復先前的地位而苦苦掙扎。無論如何，昔日的英特爾已經不復存在了。

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