科技人炫富新招！輝達H100 AI晶片包包喊價逾200萬

國外網路商家將輝達H100 GPU做成奢華包包。（圖取自GPU Purses）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek被爆擁有5萬顆禁運的輝達H100 GPU（圖形處理器）後，目前美方正在調查DeepSeek取得這款晶片的管道，也讓H100再度掀起熱潮，現在網路出現H100 GPU包包，喊價6萬5536美元，約台幣214萬。

科技媒體《Tomshardware》報導，幾個月前，國外網路商家將價值20美元的輝達 GeForce GT 730 GPU，製作成奢華錢包，要價數千美元。現在又推出更高階產品，將輝達H100 AI GPU（或是它的零件）放在塑膠外殼上，取名為H100 包包。

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這款H100包包定價為 6萬5536 美元，是 H100 AI GPU 價格的兩倍多，目前每顆售價約為 2萬5000 美元。如果在最終價格多加 5000 美元，也許能夠購買下一代輝達 GB200 Blackwell GPU。

報導直言，由於價格太荒謬，不確定 GPU 包包是否有賣掉，也無法確定是否為合法網站。儘管如此，GPU 技術進入流行文化，被製成時尚單品還是相當有趣。

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