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LTN經濟通》美國頂尖學府 竟成中共海外黨校？

2025/02/19 07:03

LTN經濟通》美國頂尖學府 竟成中共海外黨校？根據美國教育部的數據，哈佛曾接受來自中國的數億美元捐款，其中部分資金來自與中國政府有聯繫的機構或企業。
（資料照，彭博）

中國學生校園施暴台生 哈佛偏袒

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年4月20日，中國駐美大使謝鋒在哈佛大學甘迺迪政府學院舉辦的「中國論壇」活動並發表演說時，遭到台裔學生吳亭樺（Cosette Wu）以及來自西藏的學生抗議，3人舉起寫有「中國說謊」紅字的抗議標語，並喊著謝峰的名字，高喊「讓西藏自由」和「謝鋒無恥」等口號，盼能關注西藏、新疆人權狀況及香港自由民主等議題。

吳亭樺當時被一名長髮的中國研究生強行拖離會場，她同時高聲痛罵「中國欺壓台灣」。而這名中國研究生被起底是「哈佛中國學生學者聯合會」（Harvard CSSA）的共同主席鄒宏基。

哈佛校方向吳亭樺等3名抗議學生發出通知，說明學校管理委員會投票決定，對她們實施留校察看三天的處分，原因是她們做出「不合適的社會行為，包括違反了學校的權利和責任聲明」。

不過，哈佛教育研究所（HGSE）學務長威斯特（Martin West）發給該中國研究生的信件寫道，當謝鋒的演講多次被抗議人士打斷時，「你強行將其中一名抗議者移出會場」，表示這行為違反了HGSE的肢體暴力政策及相關學生行為準則。「儘管如此，我決定不將此投訴提交給HGSE權利暨責任委員會，也不對這次違規行為進行任何處罰。我理解你當時的意圖是防止活動進一步中斷，而且你是在主辦單位的指令下介入」，更表示「你的行為是可以理解的」。

然而據《自由亞洲電台》報導，亦有資料顯示，這名中國研究生並無權擔任該活動的安保人員，純粹是以學生身份擅自強行將示威學生從禮堂帶走。

據《美國之音》報導，對此，美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）抨擊哈佛懲罰公開反對中共侵犯人權的勇敢學生，不僅讓攻擊他們的學生全身而退，還向他道歉。共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）則批「哈佛再次證明它已完全被敵對外國勢力腐蝕，哈佛在向共產中國屈服」。

哈佛大學，作為全球最具影響力的學術機構之一，一直在美中關係的學術與外交交流中扮演著關鍵角色。然而，近年來，關於哈佛是否被中國共產黨滲透，甚至是否「親中」的爭議愈演愈烈。從學術合作、財政捐款、學者立場到美國政府的審查，這些因素構成了這場激烈的討論。

台裔哈佛生吳亭樺（左）等人抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒，吳遭中國學生拖離會場。（圖擷取自社群媒體平台X）台裔哈佛生吳亭樺（左）等人抗議到校演講的中國駐美大使謝鋒，吳遭中國學生拖離會場。（圖擷取自社群媒體平台X）

哈佛甘迺迪學院 培訓上千名中共官員

多年來，哈佛大學成為中國留學生的重要目的地之一，也與中國的多所學術機構建立合作夥伴關係。隨著中國經濟崛起，哈佛與中國的聯繫日益緊密，特別是在經濟、法律、國際關係和科技等領域。然而，這種緊密關係也引發了對中共影響力的擔憂。

哈佛與中國的關係可追溯至20世紀初。1928年，哈佛燕京學社（Harvard-Yenching Institute）由哈佛和北京的燕京大學合作成立，致力於促進美中學術文化交流。此外，為了強化哈佛與中國學術的關係，「哈佛中國基金」（Harvard China Fund）在2006年成立，一開始提供1500萬美元和未來十年的5000萬美元，提升學生和學校對中國的興趣。2011年哈佛中國基金在上海設立中心，協助校方舉行活動。

根據美國教育部的數據，哈佛曾接受來自中國的數億美元捐款，其中部分資金來自與中國政府有聯繫的機構或企業。例如，《大紀元》報導，中國億萬富豪肖建華，2017年被爆出曾夥同有中共軍方背景的保利集團向美國哈佛大學捐獻2000萬美元，肖建華捐款對象背景不簡單，是哈佛大學甘迺迪學院，該機構為中國培訓了上千名中共官員，因此有「中共海外第一黨校」之稱。

2019年，美國教育部報告顯示，哈佛在過去幾年內從中國獲得大量資金，但部分資金來源不夠透明。《BBC》指出，據資料顯示，自2013至2019年年中，哈佛大學和耶魯大學曾分別接收中國方面（不包香港）9367萬美元及2410萬美元的捐贈及合約。全部的美國大學，則總共接收9億美元。

哈佛的中國學生和學者數量從2012年起年年增加。哈佛的商學院、甘迺迪學院、公衛學院、和醫學院等，都為中國的慈善家、企業領導人、政府官員、和醫師開設主管訓練課程。

《美國之音》報導，2024年4月底接任眾議院中共問題特設委員會主席的穆勒納爾還說「自從2009年以來，在美中國學生人數飛漲。與之類似的是，中國政府監視、控制和操縱在美中國學生的企圖也急劇增加。中國政府經常利用中國學生學者聯合會這樣的組織來滲透美國校園，並騷擾那些可能高聲反對中共惡行的人。」

哈佛大學化學系主任Charles Lieber於2020年在未向美國政府披露的情況下，接受中國武漢理工大學的資助，並參與中國「千人計畫」。（資料照，路透）哈佛大學化學系主任Charles Lieber於2020年在未向美國政府披露的情況下，接受中國武漢理工大學的資助，並參與中國「千人計畫」。（資料照，路透）

哈佛教授違法參與中國千人計畫

哈佛與中國的學術合作涵蓋科技、醫學、人工智慧等領域，然而，這也引發美國政府對知識產權外流的擔憂。例如，哈佛大學化學系主任利伯（Charles Lieber）於2020年在未向美國政府披露的情況下，接受中國武漢理工大學的資助，並參與中國「千人計畫」。美國司法部指控他隱瞞與中國的合作關係，並收受超過150萬美元的資金，此案成為美國政府對中國在美國學術界影響力的警示案例。

此外，哈佛擁有大量中國留學生與學者，部分人曾被指控在美國從事間諜活動。來自中國的哈佛醫學院研究生鄭早松（Zaosong Zheng，音譯）於2019年12月在波士頓洛根機場被捕，他企圖攜帶21個裝有敏感生物材料的試管出境。

此外，部分哈佛大學學者的言論和研究方向，使得一些美國保守派認為哈佛過於「親中」。哈佛甘迺迪政府學院教授艾利森（Graham Allison）提出了「修昔底德陷阱」，警告美中應避免陷入必然衝突，他認為美國應該接受中國崛起的現實，這讓一些美國政界人士認為他立場過於親中。

另一方面，哈佛法學院教授安守廉（William Alford）多年來推動美中法律合作，但也有人擔心這種合作是否被中國利用。

哈佛校方也承認，於中國同時既交往又批判的立場，外界看來可能有些矛盾。不過副教務長歐立德（Mark C. Elliot）曾在哈佛校刊的訪問中說，哈佛並不是政府，而是一所大學，這個立場容許各種觀點相互衝撞，同時仍可贏得被批判者的尊重。他說「哈佛對任何議題並沒有政治立場，它只對學術自由會採取立場。」

2019年，時任美國哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）訪問中國，與中國國家主席習近平會面，並在北京大學發表演說。（資料照，法新社）2019年，時任美國哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）訪問中國，與中國國家主席習近平會面，並在北京大學發表演說。（資料照，法新社）

哈佛大學成美國FBI調查「學術間諜」的對象

隨著美中關係逐漸惡化，美國政府開始加強對哈佛大學與中國關係的監督。2020年，美國教育部要求哈佛披露所有外國資金來源，特別是來自中國的捐款。同時，美國聯邦調查局（FBI）加強監控中國留學生和學者的活動，以防止間諜活動，哈佛大學本身成了美國FBI調查「學術間諜」的對象。

此外，川普政府第一任期時，對中國「千人計畫」參與者進行全面調查，並限制美國學者與中國機構的合作。美國官員指責大學積極向外國政府、企業等對美國懷有敵意的外國人募集資金，而這些捐贈者可能在尋找機會竊取美國大學的研究成果，或散佈有利於外國政府的宣傳。

中國經濟和學術實力的崛起，讓北京當局更能直接干涉外國的大學。中國政府的資金、中國留學生和學費、與中國企業的合約、與中國實驗室和大學合作的計畫，這些好處伴隨中國的崛起而越來越有吸引力，也成了中國更方便施展「黑手」的槓桿。

不過，近年，包括哈佛大學等多所美國高等學府雖加強與中國的往來，卻也因擔憂中國的影響力，紛紛轉與日益受到青睞的台灣院校合作。雙方交流不僅限於語言和文化，甚至擴及半導體等尖端科技領域。香港《南華早報》去年報導，美國國會和各州議會近來相繼立法並頒布，嚴格控管中美學術合作法規，因此受影響的美國高等院校另發現一個新的合作夥伴，就是台灣。

在未來，美國學術機構恐需要更加透明地處理外國資金問題，並在學術自由與國家安全之間尋找平衡。哈佛大學作為全球領先的學術殿堂，其處理這些挑戰的方式，將影響美國學術界與中國的未來關係。

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