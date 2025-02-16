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中油：本週汽油不調整 柴油漲1角

2025/02/16 12:11

台灣中油公司宣布，自明（17日）凌晨零時起汽油價不調整、柴油價格漲0.1元。（資料照）台灣中油公司宣布，自明（17日）凌晨零時起汽油價不調整、柴油價格漲0.1元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣中油公司宣布，自明（17日）凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格漲0.1元。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29元，實際零售價格以各營業點公告為準。　

台灣中油表示，本週受歐洲寒冬取暖用油需求增加及美國擴大對伊朗石油制裁影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元及0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.6元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.7元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.1元。

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