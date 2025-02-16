晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

資安有疑慮！豐田汽車、三菱重工、軟銀禁用DeepSeek

2025/02/16 11:06

中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。（示意圖，路透）中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。現有報導指出，日本也跟進封殺DeepSeek行列，包括日本豐田汽車（Toyota）、三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）、軟銀（SoftBank）等日本大企業相繼禁止員工使用DeepSeek。

《共同社》報導，全球產量最大的汽車製造商豐田汽車因擔憂資安問題，已禁止內部員工使用DeepSeek，而日本大型軍事公司三菱重工也同樣禁止員工將其用於工作目的。

日本電信公司軟銀也已採取措施，限制內部存取DeepSeek，並禁止旗下員工在公司商務設備上下載和使用DeepSeek。

除了上述3家公司外，日本一些大型材料製造商、房地產公司也同樣對DeepSeek的使用設置了禁令。

日本大企業封殺使用DeepSeek的消息一出，引發中國網友不滿，有中國網友表示，「看看看，鬼子一直防著咱」、「拒絕文明，典型日耳蠻殖民操作」、「現在看是誰全速錯過第四次科技革命？」、「歧視」等，但也有中國網友意味深長留言表示，「越來越多的發達國家禁用DeepSeek，這說明了什麼？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財