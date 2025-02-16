資安有疑慮！豐田汽車、三菱重工、軟銀禁用DeepSeek

中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」今年1月突然爆紅，隨即引發資安疑慮，遭到各國封殺。現有報導指出，日本也跟進封殺DeepSeek行列，包括日本豐田汽車（Toyota）、三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）、軟銀（SoftBank）等日本大企業相繼禁止員工使用DeepSeek。

《共同社》報導，全球產量最大的汽車製造商豐田汽車因擔憂資安問題，已禁止內部員工使用DeepSeek，而日本大型軍事公司三菱重工也同樣禁止員工將其用於工作目的。

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日本電信公司軟銀也已採取措施，限制內部存取DeepSeek，並禁止旗下員工在公司商務設備上下載和使用DeepSeek。

除了上述3家公司外，日本一些大型材料製造商、房地產公司也同樣對DeepSeek的使用設置了禁令。

日本大企業封殺使用DeepSeek的消息一出，引發中國網友不滿，有中國網友表示，「看看看，鬼子一直防著咱」、「拒絕文明，典型日耳蠻殖民操作」、「現在看是誰全速錯過第四次科技革命？」、「歧視」等，但也有中國網友意味深長留言表示，「越來越多的發達國家禁用DeepSeek，這說明了什麼？」

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