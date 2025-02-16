高雄市去年房地合一稅繳出136億元 年增率逾70％

高雄市去年的房地合一稅實徵金額達136億元。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕台積電高雄設廠的效應發威，高雄市房地交易暢旺，去年的房地合一稅實徵金額續創新高，不僅首度突破100億元大關，還創下136.67億元的新記錄。

根據財政部統計，去年全國房地合一稅實徵金額為1007億元，高雄市的房地合一實徵金額為136.67億元，首度突破100億元大關，比前年大幅增加57.98億元。

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去年全國房地合一稅收年增率為63%，高雄市的年增率達74%，高於全國平均值，顯示去年高雄市的房地交易活絡，年增率僅次於新北市。

回顧近五年高雄市房地合一稅的金額消長，2020年實徵金額22.76億元，隔年增至41.40億元，2022年和2023年分別為70.18億元及78.69億元，去年一口氣跳升至136.67億元。

去年高雄市營利事業繳納的房地合一稅為36.18億元，個人則繳出了100.4億元，個人繳稅的年增幅達88%，是房地合一稅收創新高的最大功臣。

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