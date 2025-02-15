加薪靠跳槽？他6年薪水激增近5倍、年薪逾730萬

外媒報導，無論是哪個行業，跳槽都是加薪方式之一。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕商業內幕報導，無論是哪個行業，跳槽都是加薪最佳方式，一位30歲的律師在6年內跳槽多次，年薪從4萬美元（約台幣130萬）扶搖直上，現在年薪已攀升至22.5萬美元（約台幣735萬）。

紐約律師羅梅洛 （Janelle Romero）6年來薪水翻了將近5倍，跳槽讓她拿到更高的薪水，儘管最初心存懷疑，不過，每次跳槽都讓羅梅洛獲得寶貴的技能和經驗。

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羅梅洛的策略強調技能培養和薪資成長，而不是工作滿意度。他說，作為一名就業律師，「我建議人們藉由跳槽賺更多的錢」。

他坦言，自己的父親非常反對跳槽，覺得可能會損害職涯發展。他自己也收到許多招募人員的負面回饋，直指他在這麼短的時間內擔任過太多工作。

他回憶，2019 年從法學院畢業後，找到第一份工作，擔任法律助理，年薪 4 萬美元，並允諾取得律師資格就會得到加薪，當時已意識到，如果僅以 5000 美元的加薪幅度，那麼賺到真正的錢並不容易。

一年後，羅梅洛已經對薪水小偷的案件有一定了解，因為參與處理大量案件，卻尚未具備足夠的經驗獨立處理工作歧視案件，所以離職轉去另一家公司，福利及待遇都更好，待了6個月累積所需的經驗和知識。

隨後，他回頭找第一任雇主，希望承擔工作歧視案件，獲得重新聘用後，還創辦專門處理工作歧視的部門，拿到年薪11 萬美元，外加佣金。之後又嘗試透過社交平台自我行銷，並在一家國際新創公司找到一份主管工作，負責管理人資部門。短短四個月，協助公司將業務拓展到另外約 27 個國家，未料2022年被裁員。

2024 年 3 月，羅梅洛接受了消費者正義律師事務所的執行助理律師的全職職位，目前的基本薪資是 22萬5000 美元，外加佣金和獎金。他說，30歲時透過跳槽，薪水已是當年的5倍多。

他建議，跳槽應該是為了獲得新技能，而不是隨意跳槽，這樣對職業生涯才大有裨益。

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