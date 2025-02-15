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英特爾創25年最大漲幅 分析師：即使與台積結盟 挑戰遠未結束

2025/02/15 22:36

英特爾的挑戰遠未結束，且解決沒有捷徑。（路透）英特爾的挑戰遠未結束，且解決沒有捷徑。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博15日報導，在傳出英特爾可能與台積電締結夥伴關係後，英特爾股價創25年來單週最大漲幅，助長英特爾扭轉頹勢的押注。

英特爾14日股價下跌2.2%，但週線上漲23.6%，為2000年1月以來單週最大漲幅。在14日股價最高點之際，週線漲幅接近32%，為彭博1982年彙編數據以來，逾40年單週最大漲幅。

英特爾週線的上漲，很大程度源於一些報導，包括投行貝雅公司（Baird）分析師杰拉 （Tristan Gerra）報告說，美國政府可能參與讓台積電與英特爾合作的計畫。

該報告說，「台積電將派遣工程師進駐英特爾3/2奈米晶圓廠，運用該公司的專業技術，確保英特爾的晶圓廠與後續製造計畫可行」。報告補充說，晶圓廠「可能被分拆為由台積電與英特爾共同擁有、並由台積電營運的新實體，該實體將從美國晶片法獲得資金」。

Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）說，「合作夥伴形式的想法非常樂觀，我認為許多會談正在進行，但我對每個傳聞都沒有信心，儘管如此，英特爾的股價已嚴重慘跌，因此投資人尋找激勵因素」。去年英特爾股價重挫60%，在傳出台積電將與英特爾合作的消息前，英特爾的交易價格逼近10年低點。

雖然與台積電的合作引發樂觀情緒，不過分析師對該交易的可行性提出質疑。花旗分析師丹利（Christopher Danely）說，「這類的安排不太可能成功」。

英特爾將是川普貿易政策與美國製造的潛在受益者。Gabelli Funds投資組合經理人蘇山托（Hendi Susanto）說，能生產AI晶片的公司寥寥可數，而英特爾是唯一一家美國企業，如果英特爾與台積電結合，可能創造出一個生產AI晶片的風火輪。

他補充，該前景只是臆測，而且無論發生什麼事，英特爾的問題將持續多年，「它的挑戰遠未結束，而且問題的解決沒有捷徑」。

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