巧克力控要哭了！可可2年半飆漲4倍

可可豆價格飆漲。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《美聯社》報導，近2 年半以來，可可價格漲幅驚人，從每噸不到2000美元一路狂飆，去年聖誕節來到每噸1.2萬美元的新高價，目前徘徊在每噸1萬美元左右。

Leonidas執行長兼和比利時巧克力聯盟Choprabisco負責人德塞利爾（Philippe de Sellier）說，可可價格的漲幅非常驚人，這種情況已持續2年半。可可價格在2022年夏季每噸約2000美元，去年聖誕節期間則飆至每噸1.2萬美元以上的巔峰，此後一直徘徊在1萬美元左右。

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樂施會公平貿易集團政策顧問范貝西恩（Bart Van Besien）表示，我們看到了前所未有的價格，在過去50年來從未出現過。這種影響在巧克力國度之稱的比利時尤為明顯，在情人節這週，該國 280 家巧克力公司之中，有一些公司陷入困境。

知名巧克力品牌Chocolate Line老闆佩爾蘇內（Dominque Persoone），即使在墨西哥擁有自己的可可園，受到影響較小，但是去年，他的巧克力價格也漲了2成。他還表示，許多同業遭遇嚴重困境，因價格實在太高。若沒有良好的供應管道，供應商不會出貨。

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