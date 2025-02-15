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台灣是美堅定盟友！分析師批施壓台積救英特爾是公然搶劫

2025/02/15 20:47

分析師批評，英特爾已淪為白宮政治棋子。（路透）分析師批評，英特爾已淪為白宮政治棋子。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出美國政府正施壓台積電與英特爾組建合資企業，以振興美國本土半導體製造業，伯恩斯坦（Bernstein）知名半導體分析師（Stacy Rasgon）對此提出質疑。他說，台灣一直是美國的堅定盟友，若強迫台灣放棄半導體競爭優勢，可能會產生意想不到的後果，並質疑此舉是「公然搶劫」，非常不合理，直言「英特爾已淪為白宮政治棋子」。

《MarketWatch》報導，羅斯根在最新的客戶報告中指出，台積電與英特爾組建合資企業，並將台積電的製程技術轉移給英特爾，這種做法根本不合理。

他認為，除非條件極為有利，否則難以理解台積電為何願意將其製程技術和知識產權，授權給潛在競爭對手。他還質疑，若英特爾18A製程如其所聲稱的那麼先進，為何還需要考慮採用台積電的製程技術？

羅斯根直言，「英特爾似乎已成為白宮的政治棋子」，美國政府的干預可能對台美關係帶來潛在風險。台灣一直是美國的堅定盟友，若公然強迫台灣放棄半導體競爭優勢，可能會產生意想不到的後果。他質疑「這是胡蘿蔔或棍子，還是公然搶劫（blatant stick-up）？」，此舉也可能影響美國作為可靠盟友的聲譽。

他建議，更好的解決方案是推行「美國製造」策略，鼓勵台積電在美國開展更多製造業務，「這比試圖拯救英特爾的風險要小得多」。

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