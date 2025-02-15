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韓餐飲業爆倒閉潮 2024逾10萬家關門大吉飆新高

2025/02/15 18:39

南韓餐飲業遭遇逆風。示意圖。（歐新社）南韓餐飲業遭遇逆風。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓餐飲業正遭遇近 20 年來最嚴重的衰退，2024 年約10萬7000 家餐廳倒閉，創歷史新高。

《韓國先驅報》15日報導，根據南韓政府數據顯示，2024 年約有 10.4% 餐廳倒閉，數量高達10萬7000 家，這是自 2005 年以來最高的倒閉率。這些數字反映出餐廳老闆的財務壓力越來越大，自從新冠疫情重塑餐飲業以來，餐廳老闆面臨越來越大的挑戰。

報導指出，南韓餐廳老闆面臨最大的壓力之一是原料成本持續上漲，食品價格飛漲，擠壓本來就很薄弱的利潤空間。政府數據顯示，雖然2024年南韓的整體通膨率為2.3%，農產品價格卻上漲10.4%，前幾年的漲幅也非常大。餐廳老闆試圖透過提高價格抵銷成本，即便如此，漲幅通常也不會太大。

展望未來，南韓餐飲業在2​​025年可能會面臨更艱難的時期，韓國央行最近將2025年經濟成長預測下調至 1.6至1.7%，理由是國內消費急劇萎縮，這比 2024 年的成長率 2.0% 進一步放緩，引發外界擔憂，餐廳老闆在未來一年可能會看到更少的顧客和更高的營運成本。

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