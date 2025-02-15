文創公仔吸金力強！宮廟去年狂布局商標 「泡麵土地公」申請最多

南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」聞名。（本報資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕宮廟文化有價值!民眾赴日本旅遊，前往神社參拜，多會帶回御守紀念，而台灣香火鼎盛的大甲鎮瀾宮就有許多聯名商品、北港武德宮的虎爺公仔更是熱銷，背後少不了要商標布局；根據經濟部智慧局統計，去年本國商標申請第三至第六名均申請宮廟相關商標，其中以「泡麵土地公」聞名的南投中寮石龍宮申請167件商標最多。

根據智慧局統計，去年我國商標註冊申請9萬341件，年減1%，前五大外國商標申請國家（地區）中，中國居首，其次為日本、美國、南韓、香港等，僅美國減少3%，其他均大幅增加13%到28%。

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觀察本國法人商標申請，統一企業申請709件，自2019年起，已連續6年排名第1，外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請146件蟬連榜首。

本國人商標申請當中，排序第三名到第六名，分別為吳若梅申請南投中寮石龍宮土地公廟，苗栗縣後龍鎮山邊媽祖宮、南投縣埔里寶湖宮、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，均是申請宮廟相關商標。

其中，排序第3的申請人吳若梅，申請167件「南投中寮石龍宮」商標，又被稱作泡麵土地公廟，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，香火鼎盛，申請範圍遍及線香、香冥紙、背包、服裝、飲料、速食麵、網路購物、舉辦文化活動及宗教儀式等，配合其宮廟活動申請大量的商品或服務。

國內廟宇近年重視商標申請，像是大甲鎮瀾宮的「大甲鎮瀾宮」、「大甲媽」、「大甲媽祖」、本宮LOGO、Q版媽祖、媽祖神像、符令等，都有申請商標，有「神明銀行」封號的紫南宮申請量也曾上榜。智慧局長廖承威指出，台灣宗教文化活躍，媽祖繞進活動是盛事，宮廟申請商標，也跟文創興起有關，尤其有許多青年返鄉，都在推動相關產業。

廟宇的文創商品越來越多元，不僅可融合信仰，也帶來商機。根據媒體報導，北港武德宮的虎爺公仔過年期間限量發售，還有新奇可愛的小虎爺扭蛋等，短短幾天就替宮廟帶來千萬元商機。

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