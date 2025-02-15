巴菲特最新10大持股名單曝光 這檔銀行股遭砍逾7成最慘

「股神」巴菲特鍾愛可口可樂，旗下的波克夏海瑟威持有可口可樂股票。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）最新公布去年第四季持股報告，銀行股成減持重災區，猛砍73.5%的花旗持股。美國銀行也持續遭到拋售，持股下降14.72%。至於加碼的個股則為西方石油及達美樂披薩等。

綜合外媒報導，根據波克夏遞交給美國證券交易委員會（SEC）的13F文件，第四季持股總市值達2670億美元，季減2.52%，持股組合中新增1檔個股，增持5檔個股。

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去年第四季前十大重押個股的排名和第三季完全相同，依序為蘋果（Apple）、美國運通、美國銀行、可口可樂、雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）、穆迪（Moody's）、卡夫亨氏（Kraft Heinz Company）、安達（Chubb）以及達維特（DaVita）。

波克夏上季減持最多的是銀行股，其中，波克夏大砍超過7成的花旗銀行持股，截至第四季末為止，減少約4060.5萬股，持股價值減少28.6億美元；美銀的持股價值則減51.6億美元，持股數量較上季下降14.72%。

新寵是酒業巨頭星座品牌（Constellation Brands），去年第四季買進逾562萬股，價值逾12.4億美元；同時還加碼達美樂披薩股票，持股季增110萬股。

至於波克夏去年減持蘋果股票，第四季未進一步減持。

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