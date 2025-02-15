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台灣半導體重鎮！台積電連9年拿專利王 4半導體外商申請量創高

2025/02/15 17:34

智慧局公布113年專利百大。（智慧局提供）智慧局公布113年專利百大。（智慧局提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局公布113年百大專利，護國神山台積電再次以1412件，穩坐本國人發明專利申請王，更是創下連續9年奪冠紀錄；且隨先進製程突破、AI浪潮升溫，主要的本國及外國申請人中，就有9家與半導體供應鏈的專利申請量創高。

台灣是半導體供應鏈重鎮，本外國廠商都積極在台佈局專利。台積電的專利申請件數較前一年下滑28%、雖未再創歷史新高，但也有1412件，依舊狠甩本國及外國廠商。

智慧局長廖承威分析，台積電智慧財產權維護策略是「營業秘密」與「專利佈局」兩大領域，去年台積電專利量看似減少，但其專利只是冰山一角，實際上台積電研發經費不斷創高，更多營業秘密都蘊藏在海底冰下，台積電的研發創新腳步沒有停止過。

在台積電之後，第二到第十名為:南亞科466件、友達425件、工研院356件、群創328件、英業達321件、瑞昱309件、宏碁277件、鴻海259件、聯發科239件；還是以半導體、電子領域為首。

若擴大至前20大本國發明專利申請人來看，南亞科、群創，聯電、華邦電、力積電等5家業者申請件數均創新高；而鴻海年增幅度93%、表現亮眼。另外，鋼鐵業的中鋼也佈局專利133件、排名第16，在眾多晶圓製造、記憶體、顯示器、通訊中，是表現最突出的傳產。

不僅本國的半導體供應鏈積極佈局專利，外商亦是如此。在外國人發明專利方面，美國應材重返第一、南韓三星電子退居第二，外國前十大申請人中，南韓韓領（酷澎）、日本東京威力、荷蘭艾司摩爾、日本信越化學、美商科林研發，5家申請件數均創歷年最高，除酷澎是電商業者，4家均為半導體供應鏈大廠。

廖承威分析，專利是旺者越旺， 代表台灣確實是半導體熱區，更是兵家必爭之地，包括是記憶體、晶圓製造等各家廠商都持續加大投資專利佈局，本外國廠商競爭，「一定會到台灣插旗」，也意味台灣IP環境可被信賴，對技術競爭發展帶來正向挹注。

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