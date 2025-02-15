營運差異＋資金黑洞 WSJ：台積電也救不起英特爾

專家指出，即使台積電出手，恐也難救英特爾。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報專欄作家蓋勒（Dan Gallagher）撰文指出，在傳出美國政府試圖介入台積電聯合持有英特爾代工業務，並負責營運該部門的協商後，英特爾股價大漲，創近25年來單週最大漲幅。雖然台積電可能是英特爾脫離困境的唯一希望，但鑑於兩巨頭的營運模式差異，以及英特爾本身財務問題，這樁聯姻仍難以使英特爾救亡圖存。

在川普政府形同給予英特爾股票買入評級後，英特爾股價本週飆漲23.6%。然而，蓋勒說，股價的暴漲更加反映英特爾的困境：惡化的銷售與燒錢的製造業務衝擊該公司市值。去年英特爾股價重挫60%，截至上週，交易價格接近10年低點。即使近期的上漲，英特爾的市值約台積電的8分之1，僅在5年前，以美元計價，兩者市值旗鼓相當。

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儘管如此，作為唯一有能力生產尖端處理器的美國晶片廠，英特爾在川普政府的科技願景中仍至關重要。另兩家有此能力的台積電與三星電子都是外國企業，而在最糟糕的情形下，台積電可能直接捲入美中就台灣問題發生的衝突中。台積電幾乎生產美國科技巨頭，包括輝達、蘋果、高通與超微等所需的最先進晶片。

反觀，英特爾的代工業務主要生產自家設計的晶片。此現實引發英特爾唯一的希望或許是與台積電聯姻的臆測，因為台積電可以引導一些客戶到英特爾的代工廠。英特爾晶圓廠去年營收175億美元，而虧損超過130億美元，同期台積電營收900億美元，營業利潤411億美元。

沃爾夫研究（Wolfe Research）分析師卡索（Chris Caso）在13日的客戶報告中說，「我們的看法是英特爾的核心伺服氣與個人電腦業務不再能產生足夠的成長，來吸收尖端晶圓廠的鉅額成本」。他補充，「只有台積電能推動所需的代工產量，以迅速吸收英特爾的固定成本」。

然而，雖然英特爾與台積電表面上從事相同的製造業務，但兩者的營運方式明顯有別。最顯著的差異是，英特爾在其漫長歷史中，多數時間僅專門生產自己設計的晶片。

花旗集團分析師陳詩韻（Laura Chen）指出，「英特爾的製程生態圈、設計方法與製造體系與台積電有著根本差異」，她補充，這些差異將對英特爾的潛在客戶造成重大的障礙。

即使有川普政府的明確支持，這些問題都無法輕易化解，而且還必須投入更多資金。過去3年，英特爾為了追趕台積電的製程，已燒掉近400億美元資金，而分析師預計，英特爾的負現金流將持續到明年底。聯姻或許無法解救英特爾，資金與時間也證明不是。

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