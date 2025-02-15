護國神山被美整碗端走台灣完蛋？外籍分析師看不下去開噴親中媒體瘋了

近日盛傳美國政府正在推動台積電與英特爾合資成立企業，引起各界諸多討論。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日盛傳川普政府正在推動台積電與英特爾合資成立企業，引起各界諸多討論，甚至出現台灣可能失去「矽盾」的說法。亞洲私人投資公司 TriOrient 副總裁奈斯泰德（Dan Nystedt）在社群平台開噴，「媒體報導已經瘋了，這些頭條新聞大都來自親中共反美的台媒」。

對於川普點名台灣偷了美國晶片生意，奈斯泰德去年就在社交平台X上發文挺台，他說，儘管我對前總統川普抱持充分的尊重，但台灣並沒有竊取美國半導體產業。台灣為美國晶片產業創造了數兆美元的價值，幫助其轉變為如今的巨頭，台灣還幫助美國半導體產業擺脫日本的衝擊，在美國晶片製造過時之後，台灣仍繼續生產晶片。

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他說，如果沒有台積電，美國五大晶片設計公司今天就不會存在，他們的股票市值超過 4.8 兆美元（指截至去年10月底）。他還將這篇推文置頂，讓網友很快可以了解詳細情況。

近日盛傳川普政府正在推動英特爾拆分代工業務，並與台積電合資成立企業，引發諸多討論。部分台灣媒體出現聳動性的標題。對此，亞洲私人投資公司 TriOrient 副總裁奈斯泰德（Dan Nystedt）不忍了，直接在社群平台點名某1家財經媒體的3則相關報導，標題含有「技轉 台灣完蛋了」、「恐整碗被端去」等，他開噴，「媒體報導已經瘋了，這些頭條新聞大都來自親共反美的台媒」。他也不忘提到，台灣尊重媒體自由。

TriOrient 副總裁奈斯泰德（Dan Nystedt）在社群平台點名3則新聞來自親中共反美的台媒。（圖取自Dan Nystedt X帳號）

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