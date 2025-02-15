危邦不入！中國FDI斷崖式下跌98％ 童振源1張圖曝慘況

中國FDI出現斷崖式下跌。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕我駐新加坡大使童振源在臉書發文表示，根據中國國家外匯管理局最新統計，2024年中國吸引外商直接投資（FDI）淨額僅45億美元，創1998年有統計以來最低紀錄，僅1998年的10分之1，更只有2021年高峰時的1.3%。

外商直接投資中國 斷崖式下跌

童振源指出，2021年中國曾吸引外商直接投資淨額達到歷史新高的3441億美元，顯示當時全球投資人對中國市場仍充滿信心。然而，自2022年第二季開始，外資投資中國的金額開始大幅縮減，從2022年第一季的1072億美元驟降74%至278億美元，單季減少近700億美元，且自此之後，季度數據再未超過這一水準，顯示外資對中國市場的興趣持續降溫。

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他提及，過去2年，外商直接投資中國甚至出現數次淨流出的情況，這是自1998年公佈數據以來僅見的現象。例如，2023年第一季中國外商直接投資為負121億美元，2024年第二季進一步惡化至負149億美元，第三季度則為負81億美元，顯示外資因為地緣政治風險的影響，不僅減少對中國的投資，還持續將資本撤離中國。

2024年前三季外商對中國的直接投資甚至出現130億美元的淨流出，直到第四季才略有回升至175億美元。即便如此，全年淨額仍僅有45億美元，遠低於中國歷年吸引的外資水平，顯示外商對中國投資環境的信心仍未恢復。

中國經濟低迷及地緣緊張局勢升溫，中資對外投資攀升。（圖取自童振源臉書）

地緣緊張局勢升溫 中企也外移

童振源說，與外資減少投資中國形成鮮明對比的是，中國企業對外投資的力度卻不斷增強。2024年第二季中國對外直接投資金額達到710億美元，創新高，甚至超越2015至2016年中國企業大舉併購海外資產的高峰期。當時，2015年第三季至2016年第三季期間，中國對外直接投資平均每季為601億美元，最高紀錄是2015年第四季的666億美元。

數據顯示，2016年中國對外投資金額創下歷史最高紀錄，達2164億美元，而2023年則達1,853億美元，2016年至2023年平均每年為1703億美元。2024年全年，中國對外投資總額達1729億美元，顯示中國企業仍持續在全球市場擴張。

儘管2024年第四季對外直接投資略下降至295億美元，但全年對外直接投資總額仍達1729億美元，與2023年的1853億美元相差不遠。這表明中國企業仍然在積極尋找海外市場機會，透過投資與併購來擴展國際業務，甚至是為了規避地緣政治風險及加入全球產業鏈重組，而將生產基地轉移到海外生產。

童振源強調，中國曾是全球最受外資青睞的投資地之一，2021年更創下3441億美元的FDI歷史新高。然而，近年來的劇變顯示，外資正持續撤出中國，而中國企業則大規模在海外市場尋找投資機會。

童振源說，中國政府在過去幾年強調吸引外資並提供一系列政策支持，例如減少市場準入限制、提升投資便利性以及推出優惠措施來穩定外商投資。然而，地緣政治因素、市場環境的不確定性以及監管政策的變動，仍是影響外商投資中國的關鍵挑戰。

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