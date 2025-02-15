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台水攜台化 沙鹿配水中心「小水力」發電啟用

2025/02/15 13:54

台水與台化合作「沙鹿配水中心小水力發電」，雙方攜手跨足綠能新版圖。（台水提供）台水與台化合作「沙鹿配水中心小水力發電」，雙方攜手跨足綠能新版圖。（台水提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台水14跨入小水力！14日正式啟用與台化雙方合作之「沙鹿配水中心小水力發電」設施，裝置容量715KW，年發電量可達480萬度，雙方攜手跨足綠能新版圖。

台水說明，透過盤點各適合場域，擇定於沙鹿配水中心場域設置，此小水力發電裝置容量規劃715瓩（kW），為運用配水中心與前端隧道口調節池76公尺水頭差，將原本於調節池緩衝消耗的位能，轉而進行發電利用。

台水指出，完工後預期年發電量可達480萬度，相當於台灣1333戶家庭一整年用電量，且年減碳量可達2371噸，相較臺北大安森林公園年吸碳389噸，其減碳量為吸碳量6倍有餘，達成環保利用外，於經濟效益上更是雙贏。

台水表示，小水力發電具高發電效率及低碳排的優勢，台水運用既有供水管線，於供水安全及穩定前提下發展小水力發電，已設利嘉淨水場、南化水庫下游管線小水力發電案，此「沙鹿配水中心小水力發電案」可為減少碳排放、提升能源利用效率提供重要支持。

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