新北中和秀北區河岸低漥地填平 區段徵收翻轉成黃金建地

新北市地政局填平中和秀北區河岸低漥地改區段徵收，解除限建翻轉成黃金建地。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程，將原本位於河川區的低漥土地填平，並解除河川地限建法令，市府已完成整地、道路、公園、排污水系統及共同管道建置，成為新北市第一個低衝擊開發示範案，市長侯友宜15日前往視察，表示今年第二季完工後，秀山消防分隊將進駐，可縮短5至10分鐘救災反應時間。

新北市長侯友宜聽取地政局簡報，中和秀北區段徵收工程進度已達8成5。（記者翁聿煌攝）

侯友宜表示，秀北區段徵收開發區跨越中和、永和兩行政區，位於捷運環狀線秀朗橋站旁，面積4.26公頃，過去秀北的開發延宕20多年，市府團隊克服困難，把這塊低窪積水、環境雜亂且消防資源欠缺的區域，翻轉成價值連城的永和河岸景觀第一排建地。

請繼續往下閱讀...

地政局長汪禮國指出，秀北區段徵收案原屬河川區低窪地，土地低於周邊道路約7公尺，開發前只能作為停車場使用，還有未能利用的荒地，因此工程先取新店溪清淤土石方進行高填土作業。

且因應近年極端氣候以及短延時強降雨，成為新北市首例低衝擊整開示範區，透過雨水儲集系統將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用且兼具防洪防災的功效。

汪禮國表示，秀北區段徵收案全區除住宅用地，還有3座公園、消防用地、停車場等，增設消防局秀山消防分隊進駐後，該區救災反應時間將縮短5至10分鐘，提供中和地區民眾生命安全更多保障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法