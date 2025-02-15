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國際油價下跌！專家曝跌勢恐還沒完

2025/02/15 09:19

國際油價週五（14日）收低。（法新社資料照）國際油價週五（14日）收低。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕交易商持續擔心關稅的不確定性及其對石油需求的影響，國際油價週五（14日）收低，但布蘭特原油本週微幅收高，1個月來首見，因美國尋求減少伊朗原油出口，且美國總統川普並未立即對美國貿易夥伴徵收對等關稅，原油價格獲得支撐，但專家示警，油價目前面臨下跌風險。

紐約西德州中級原油3月交割價下跌0.55美元，至每桶70.74美元，跌幅0.8%，本週累跌0.4%。這是其連續第4週下跌。

布蘭特原油4月交割價下跌0.28美元，至每桶74.74美元，跌幅0.4%，本週結算價小升0.1%。

《Market Watch》報導，Exinity首席市場分析師Han Tan表示，川普的關稅威脅繼續對全球石油需求構成顯著風險，隨著俄烏衝突談判取得進一步進展，以及美國和OPEC+產量可能增加，原油價格自1月中旬以來的下跌趨勢可能還會延續。

美國財政部長班森特表示，美國希望將伊朗的石油出口減少90%以上。這將進一步體現川普對德黑蘭施加「最大經濟壓力」的期望。

由於擔心關稅將抑制經濟成長和原油需求，油價先前面臨壓力。

Tyche資本顧問公司商品基金經理人查希爾（Tariq Zahir）則指出：「至少在短期內，關稅問題被擱置，對加拿大的徵稅將在本月底決定，其他關稅仍有待確定。油價目前面臨下行風險。」

本週早些時候，川普表示，他和俄羅斯總統普丁已同意就結束俄烏戰爭開始談判，這也令油價承壓。

烏克蘭戰爭談判取得進展的消息，部分削弱了因擔心俄羅斯石油供應而引發的價格「恐慌」。

但SPI資產管理公司管理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）表示，價格還沒有完全下跌。一如既往，一切都歸結為基本問題，即供給與需求。這方面目前還沒有發生根本性的轉變。

殷尼斯表示，價格可能還有進一步下跌的空間。但儘管它們可能呈下降趨勢，期待立即出現自由落體式下跌將是一個錯誤，因為達成協議遠非確鑿之事。

分析人士表示，結束俄烏戰爭的決議可能導致美國解除對俄羅斯的制裁，從而增加全球市場供應。但殷尼斯表示，即使供應量即將增加，全球需求、OPEC + 政策以及更廣泛的宏觀經濟力量仍將是推動油價上漲的主要因素。

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